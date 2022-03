Massimiliano Allegri ha presentato Juventus-Spezia, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium di Torino. Ecco gli stralci più significativi:

“Lo Spezia ha vinto quattro trasferte, è una squadra che gioca e che lascia sempre tre giocatori davanti. Hanno tecnica, poi più si va avanti più i punti diventano pesanti e più è difficile vincere le partite. Domani ci sarà lo stadio quasi pieno, dovrà esserci una bella spinta anche da parte dei tifosi”.

Sugli indisponibili

“Domani sarà disponibile e probabilmente partirà dall’inizio. Sugli infortunati: Bonucci è fermo, bisogna ringraziarlo perché ha giocato partite dove non stava bene; Alex Sandro sta procedendo bene e credo di averlo per il Villarreal, De Sciglio non sarà convocato per un problema al ginocchio che ha da un po’ di tempo e domani bisogna fermarlo, Chiellini ancora out, Bernardeschi è al 100%."

Dybala out

"Dybala ieri è uscito anzitempo dall'allenamento per un dolorino al flessore, non sentiva ancora la gamba libera e quindi domani non ci sarà. Ha avuto un risentimento al flessore”.

Vlahovic in panchina

"Vlahovic? Sto pensando di farlo partire dalla panchina: deciderò domani”.

Su Pogba

"In questo momento parlare di Pogba e del mercato non ha alcun senso. E' un giocatore del Manchester United e non so cosa farà in futuro. Poi, che io con lui abbia un ottimo rapporto è un'altra cosa, ricordo ancora quando si arrabbiava perché perdeva a basket e calcio... Adesso la Juventus è concentrata sugli obiettivi della stagione, per il resto si vedrà".

