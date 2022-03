Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata. All. Allegri

Ad

Squalificati: nessuno

Coppa Italia Venuti dopo l'autogol: "Niente drammi, problemi sono altri" 5 ORE FA

Indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, Chiesa, De Winter, Kai Jorge, McKennie, Zakaria, Bonucci

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Manaj, Agudelo. All. T. Motta

Squalificati: Amian, Kiwior

Indisponibili: Colley, Sala, Sena, Sher, Zoet

Juventus-Spezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Juventus-Spezia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto in tutti i tre precedenti contro lo Spezia in Serie A, segnando almeno tre gol in ognuno di questi (10 reti segnate e tre subite in totale dai piemontesi).

Lo Spezia non ha ancora trovato il gol nelle due trasferte disputate finora in terra piemontese in Serie A: 0-0 con il Torino nel gennaio 2021 e sconfitta 3-0 con la Juventus nel marzo 2021.

Dalla quinta giornata di questo campionato in poi (dal 21 settembre) la Juventus ha raccolto 48 punti in 23 partite di Serie A (14V, 6N, 3P), più che qualsiasi altra formazione (l’Inter ne ha 45 nel parziale, ma in 22 gare).

La Juventus ha infilato 13 risultati utili di fila in Serie A (8V, 5N), non arriva a 14 dal dicembre 2019 (le prime 14 partite dell’era Sarri in campionato).

Tre sconfitte consecutive per lo Spezia, che non è mai arrivato a quattro ko di fila nella sua storia in Serie A; i liguri hanno perso nell’ultima trasferta di campionato ed è da dicembre che non incassano almeno due sconfitte di fila fuori casa (sei in quel caso).

Solo il Venezia (160) ha subito più tiri nello specchio dello Spezia (156) in questa Serie A, mentre solo il Torino (77, ma con una partita in meno) ne ha subiti meno della Juventus (81); quella ligure è anche la squadra che ha concesso più conclusioni in generale alle avversarie in questa Serie A (473, 17.5 di media a match).

La Juventus ha trovato il gol di testa in tutte le ultime tre partite di campionato: la squadra bianconera è salita a otto reti di testa in totale in questa Serie A, meno solo di Inter (14) e Lazio (11); lo Spezia di testa ha messo a referto solo due gol (nessuna squadra ha fatto peggio finora).

Dusan Vlahovic è solo il sesto giocatore nella storia della Serie A a collezionare almeno due campionati di fila con almeno 20 gol segnati prima di compiere 23 anni: gli altri cinque sono stati Meazza, Borel, Altafini, Boniperti e Gilardino.

Vlahovic ha segnato quattro gol in tre partite giocate contro lo Spezia in Serie A, tra cui la sua ultima tripletta realizzata nel massimo campionato a ottobre con la maglia della Fiorentina, solo contro la Sampdoria (cinque reti) ha fatto meglio nel torneo.

Tra i portieri con almeno 10 presenze in questo campionato, Ivan Provedel è l’italiano con la miglior percentuale di parate (73%): meglio di lui in generale solamente Ospina (79%), Handanovic (76%) e Maignan (75%).

Fantacalcio: i consigli per la 28a giornata di Serie A

Calcio Ceferin: "Superlega? Dopo la pandemia, ora usano una guerra" 7 ORE FA