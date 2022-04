Confermate le indiscrezioni dei passati giorni, la Juventus presenta con un video sui social la sua quarta maglia per la stagione 2022-2023. Un mix di colori - diverse tonalità di blu, il bianco e il giallo - e una geometria a scacchi di quadrati nella parte alta e rombi nella metà bassa della maglia. Lo sponsor tecnico rimane sempre Adidas, così come dal 2015.

Ad

è stata disegnata dal noto artista di strada brasiliano Eduardo Kobra, già a stretto contatto con la Vecchia Signora per la realizzazione, poche settimane prima, di un murale nella città di San Paolo - dove è sorta la Juventus Academy di Perus - raffigurante due bambini in maglia bianconera. Sono proprio i colori e la geometria che fanno sfondo a tale opera d'arte a rievocare la nuova particolare uniforme. La nuova divisa della Juventus, che debutterà alla vigilia di Pasqua nella sfida in casa contro il Bologna , già a stretto contatto con la Vecchia Signora per la realizzazione, poche settimane prima, di un murale nella città di San Paolo - dove è sorta la Juventus Academy di Perus - raffigurante due bambini in maglia bianconera. Sono proprio i colori e la geometria che fanno sfondo a tale opera d'arte a rievocare la nuova particolare uniforme.

Serie A Juventus-Bologna: probabili formazioni e statistiche UN GIORNO FA

Altra caratteristica, la divisa è interamente realizzata in materiale riciclato. Insomma, se all'apparenza può far storcere il naso ai tifosi, in realtà questo kit nasconde un insieme di valori importanti, come l'inclusività e la sostenibilità.

Nel comunicato ufficiale la società spiega il significato della quarta maglia: "I colori e il calcio si uniscono in una divisa che, così come la street art di cui Kobra è uno dei massimi esponenti, vuole essere portavoce di valori inclusivi, vuole raccontare un mondo in cui le differenze si fondono per creare qualcosa di grande".

Allegri: "Complimenti? Mi hanno dato fastidio, gli alibi stanno a zero"

Serie A Bologna-Inter 0-3 a tavolino? Perché i nerazzurri ci credono 12/04/2022 A 10:47