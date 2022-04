"i cui prezzi di compravendita si equivalgono o quasi, generando così crediti e debiti di pari importo che si estinguono per compensazione senza generare né incassi né pagamenti, quindi prive o pressoché prive di movimentazione finanziaria". Concluse le indagini sul caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus e altre dieci società calcistiche italiane , è finalmente giunto il momento delle udienze. Il 12 aprile si svolgerà la prima udienza davanti al Tribunale Federale, e le carte in mano alla Procura FIGC relative alla più grossa fetta di "affari sospetti" - quella bianconera - sono state svelate. Le indagini della Procura federale si sono focalizzate in particolar modo sulla legittimità dei valori di mercato coinvolti nelle compravendite incrociate, ovvero quelle transazioni tra squadre

Il fascicolo della Procura: "valori anomali nelle compravendite"

"Dal raffronto tra i corrispettivi riconosciuti nelle operazioni, corrispettivi effettivamente pagati non trattandosi di operazioni incrociate, con quelli delle operazioni segnalate da Covisoc si può notare che, quando le società devono sostenere esborsi finanziari effettivi, attribuiscono ai diritti alle prestazioni dei calciatori valori inferiori a quelli concordati nelle operazioni incrociate, pur trattandosi – in quest’ultimo caso – di calciatori che presentano carriera sportiva meno importante e profilo tecnico di minore caratura", recita l'atto della Procura, che poi conclude: "Le transazioni comparabili dimostrano quindi che i valori attribuiti ai diritti oggetto di scambio senza trasferimenti di denaro o con conguagli di importo contenuto non corrispondono ai valori di mercato”.

Il verdetto sostenuto dalla Procura è quindi il seguente: "Pur considerata la peculiarità del mercato calcistico, le compravendite oggetto dell’indagine presentano aspetti anomali che rendono verosimile che la trattativa condotta sia stata influenzata da ragioni che esulano dall’ambito tecnico/sportivo per sconfinare nelle politiche di bilancio”.

Caso Juve, a quanto ammontano le plusvalenze sospette?

Nel caso della Juventus, che dal 2019 ha registrato cessioni pari a 216,3 milioni di cui 152,2 di plusvalenze oltre ad aver speso 207,2 milioni in acquisti, le operazioni messe sotto la lente di ingrandimento sono solo una fetta della torta complessiva, in quanto molte transazioni si sono concretizzate su valori ritenuti leciti. Il numero incriminato di plusvalenze sospette quindi si ferma a 90,5 milioni di cessioni per 80,8 di plusvalenze registrate a bilancio. L'accusa però ritiene che le plusvalenze reali si fermino a 28,2 milioni di euro, e che i restanti 60,3 milioni siano da ritenere plusvalenze fittizie.

L'impatto sul bilancio bianconero

Sempre secondo la Procura, l'impatto di tali plusvalenze sospette sul patrimonio netto del club bianconero corrisponderebbe a 111,6 milioni di euro. Come riporta Calcio e Finanza, il deferimento nei confronti della Juventus riguarda solo l'illecito amministrativo e potrà portare al massimo a una sanzione. Sono 13 i dirigenti bianconeri deferiti dalla Procura, tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Fabio Paratici.

