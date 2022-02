Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha spiegato ai microfoni di Dazn le sue impressione sul tiratissimo derby della Mole, concluso sul punteggio di 1-1 con la rete di Belotti a neutralizzare quella di de Ligt.

Sul match

"Non siamo stati brillanti e siamo stati poco puliti tecnicamente. Ma è un buon punto, che dà continuità alla serie di risultati utili. Gli infortuni? Non sono preoccupato".

Sul punticino

"Questo è un punto con cui diamo seguito ai risultati positivi degli ultimi due o tre mesi. Oggi non eravamo brillanti o lo eravamo meno rispetto al Torino, e il pareggio non è da buttare. I ragazzi hanno fatto una buona partita e hanno provato a vincere fino alla fine. Sono contento perché allunghiamo la striscia di risultati positivi".

Su Vlahovic

"Stasera avrebbe dovuto portare Bremer in giro per il campo per metterlo in difficoltà, perché lui è forte sulle palle dritte. Non lo ha fatto ed è stato lui, un po' in difficoltà. Ma questo fa parte di un percorso di crescita. Non è che un giocatore arriva e fa sempre 95 minuti al massimo ogni tre giorni".

Sul tridente

"Si sono messi tutti a disposizione, ma si deve giocare tecnicamente più puliti e non era facile farlo con il Toro di stasera, che ti aggrediva. Ma è un percorso che va avanti, il nostro obiettivo è arrivare fra le prime 4".

Sugli infortuni

"Non mi preoccupo, col Villarreal e poi con l'Empoli giocherà chi sta meglio. Dybala ha sentito un po' tirare dietro, vedremo nei prossimi giorni".

Belotti, ultimo derby?

"Questo non lo so, se per caso dovesse essere l'ultimo sono orgoglioso di me stesso e dei miei compagni perché abbiamo fatto una grande partita".

Allegri: "Discutere Morata tecnicamente è follia pura"

