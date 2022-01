Archiviata la beffarda sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter , la Juventus torna in campo contro l’Udinese (qui la DIRETTA SCRITTA ) per ritrovare i tre punti e riprendere la rincorsa al quarto posto, che l’ad Arrivabene ha ribadito essere un traguardo obbligatorio per la Vecchia Signora. Tradizione positiva per Szczesny e compagni contro la compagine friulana: La Juventus ha vinto nove delle ultime 12 partite contro l’Udinese in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta), trovando sempre il gol in questo parziale, e vanta cinque successi nelle ultime cinque gare di Serie A disputate allo Stadium segnando sempre almeno due gol a partita in ognuna di queste sfide. In attesa di capire se la striscia di risultati positivi proseguirà, andiamo a vedere le scelte di Massimiliano Allegri e Gabriele Cioffi per questo terzo anticipo della 22a giornata di Serie A.