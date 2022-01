Se Cristiano Ronaldo fu un’operazione anti-storica in rapporto all’età (33 anni nell’estate del 2018), all’esborso e alle ricadute sul marketing multi-mediale, Dusan Vlahovic rappresenta un investimento esclusivamente tecnico. Il serbo ne ha compiuti 22 venerdì scorso e divide il titolo di capocannoniere con Ciro Immobile: 17 reti. Il segnale che John Elkann e gli Agnelli inviano è forte: con i 700 milioni globali del piano Marshall varato fra 2019 e 2021, il futuro affianca la classifica e ne rilancia la precedenza assoluta. Il messaggio, inoltre, non tocca solo la concorrenza: riguarda la società stessa, da Massimiliano Allegri a Paulo Dybala, il più blindato e il più sospeso.

Ciò premesso, il calcio non è una scienza. Nessun dubbio che ci si trovi di fronte al prospetto di un grande bomber, in onore del quale i paragoni crepitano come pallottole: c’è chi ha scelto Gabriel Batistuta e chi Ibra, addirittura; chi David Trezeguet e chi Bobo Vieri. Sul «Guerino» dell’aprile 2021 scrissi: «Serve [alla Juventus] un attaccante da venti gol. Dusan Vlahovic li ha in canna». Fino ad agosto, ci pensava Cristiano: da domenica sera, con il Verona, dovrà pensarci lui.

Uomo di sinistro, ha fisico, ha garra, ha testa. Ma è un centravanti e, in quanto tale, ha bisogno di munizioni. Scoperto da Pantaleo Corvino, sgrezzato da Beppe Iachini e Cesare Prandelli, le ha trovate, cospicue, nell’arsenale, e nelle lezioni, di Vincenzo Italiano. Gli obiettivi spiccioli coinvolgono i quarti di Champions e il quarto posto in campionato. Capello li dà già per acquisiti. Non lo ricordo, ai tempi delle sue panchine, così smargiasso.

Con Vlahovic, l’attacco di Madama, undicesimo in griglia e settimo per tiri effettuati, dovrebbe tornare a fare un po’ più di paura, a patto che il trasloco da Rodrigo Bentancur a Denis Zakaria, nel cuore del ring, ne supporti lo stile, le doti, l’istinto. Ecco allora che il problema si sposta: molto dipenderà dal salto di livello, che non tutti i candidati reggono, e dal contributo di un gioco meno frenato, meno tirchio. Dunque, dall’allenatore. Ergo, da Allegri. Spalle al muso (corto). Non c’entra il circo: perché il giovanotto scuota la rosa, urgono schemi che non gli tarpino le ali. E un Dybala, magari, felice di condividerne i sentieri. A proposito: l’Omarino si presentò a 21 anni, e Allegri lo portò, nella stagione 2017-2018, a 22 gol, picco mai più sfiorato.

Non perde, la Juventus, da nove turni: 6 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo con il Milan, a San Siro, un mesto 0-0. I tifosi corrono: il pomo c’è, mancava la lama. Calma. Il Villarreal in Europa e gli avversari domestici - senza calcolare l’Inter, troppo lontana - dal Milan al Napoli, dall’Atalanta alla Roma che, zitta zitta, ha garantito a José Mourinho un fior di regista, Sergio Oliveira, costituiscono ostacoli tutt’altro che morbidi.

Il tridente della Fiorentina avrebbe potuto essere Federico Bernardeschi, Vlahovic e l’altro Federico, Chiesa. Per ironia della sorte, potrebbe diventare il manifesto della Juventus. Cruciale sarà l’accoglienza dello spogliatoio. Determinante, la bussola di Allegri. Il «sette» di Cristiano ha avuto l’effetto di un pugno sul tavolo. Nella speranza di rifornimenti all’altezza: un pallone basta ai fuoriclasse, e Vlahovic non lo è ancora; agli aspiranti campioni, e Dusan lo è già, serve una squadra.

