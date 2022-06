È un qualcosa che mi riempie e che mi pervade completamente - le sue parole -. Quando non provo questa emozione, dopo la partita mi sento a terra, svuotato. Se segno, invece, mi sembra di volare. Mi sento al settimo cielo. È una specie di carburante e una volta che l'hai provato devi averne ancora, e poi ancora, devi a tutti i costi vivere ancora quell’emozione. È una dipendenza che ti stimola in ogni momento. È ciò per cui vivo". Intervistato dal magazine Icon, Dusan Vlahovic ha confessato di avere una vera e propria ossessione per il gol. L'attaccante serbo, che a gennaio è stato acquistato dalla Juventus dopo avere iniziato la stagione alla Fiorentina, ha ammesso senza troppi giri di parole che per lui trovare la via della rete con regolarità è vitale: "- le sue parole -.".

"Mi dedico al calcio 24 ore al giorno"

"Mi dedico al calcio 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Quando torno a casa guardo altre partite, per divertirmi e per rilassarmi, ma anche per imparare. Noto delle cose, le analizzo e penso: 'Io avrei potuto fare questo o quello'".

