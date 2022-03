"Ho conosciuto due Cristiano Ronaldo, uno al Real Madrid e uno alla Juventus. Nella mia seconda esperienza con lui l'ho trovato ancora egoista, ma anche più leader. A Madrid faceva parte della squadra, a Torino era un po' più maturo". Intervistato da Espn, Sami Khedira parla in questi termini di CR7 con cui ha condiviso la maglia bianconera dal 2018 fino all'inizio del 2021, quando lo stesso ex centrocampista tedesco si era trasferito all'Hertha Berlino per pochi mesi prima di dare l'addio al calcio.

Kkedhira, che insieme a Ronaldo ha giocato 5 stagioni nel Real Madrid, ricorda anche il suo approdo ai Blancos nell'estate 2010: "Dopo i Mondiali (la Germania perse in semifinale contro la Spagna, ndr) ero sconvolto e depresso, ma Mourinho aveva voluto parlarmi: 'Sei un giocatore e un ragazzo incredibile, voglio che tu venga qui con me al Real', le sue parole. I colloqui per mettersi d'accordo sono stati brevi".

