Napoli-Inter sarà un match chiave in ottica Scudetto e Spalletti potrà disporre di tutta la sua rosa al completo, tranne l'infortunato Hirving Lozano. Rientreranno, infatti, dall'Africa anche Kalidou Koulibaly e Zambo Anguissa, che saranno regolarmente convocati per il match contro i nerazzurri. Due pedine chiave per il Napoli, la colonna centrale della squadra campana. Due elementi che sicuramente rinforzano le ambizioni per il titolo degli azzurri.

Quarantena? No, se tampone è negativo

Ad

Come si è letto in questi giorni in vari quotidiani, per gli atleti esiste una deroga dopo un accordo stipulato tra il governo e la FIGC. I calciatori che rientrano dalla Coppa d'Africa, se il tampone dovesse risultare negativo, potranno tornare subito a lavoro con i compagni di squadra. Esempi diretti quelli di Bennacer e Kessié del Milan. O di Barrow al Bologna. Nessun isolamento neppure per Ounas. Dunque, solo un falso allarme per Koulibaly e Anguissa, che torneranno dopo domenica.

Coppa d'Africa Il Pagellone: da Mané a Koulibaly, tante sorprese e delusioni UN GIORNO FA

Zambo Anguissa e Koulibaly a fine Napoli-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Koulibaly gasato dal Senegal, Anguissa in crescita

Koulibaly arriva a Napoli caricato dal trionfo in Coppa d'Africa. Miglior difensore del torneo, vittoria storica e voglia di trascinare anche il Napoli. Anguissa é stato eliminato con il suo Camerun in semifinale, ma ha disputato un torneo in crescendo ed è dato in ottime condizioni. Con loro e con Osimhen in campo, il Napoli in campionato viaggia a 2.44 punti a partita. Una media Scudetto, l'Inter è avvisata.

Senegal campione d'Africa: folla oceanica a Dakar per la festa

Serie A Spalletti: "Campionato riaperto? Con questi risultati..." IERI A 18:03