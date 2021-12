Massimo Ferrero passerà il Natale a casa: dopo essere stato arrestato lo scorso 6 dicembre e condotto al carcere di San Vittore, l'ex patron della Sampdoria ha richiesto e ottenuto di poter trascorrere il Natale in famiglia a Roma. Il patron blucerchiato era stato fermato per reati societari e bancarotta nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (Cosenza).

Va a buon fine dunque la richiesta di attenuazione della misura della custodia in carcere per il presidente dimissionario della Sampdoria presso il Tribunale del Riesame di Catanzaro: c'era stata la richiesta per la concessione quantomeno dei domiciliari, che avrebbero permesso a Ferrero di trascorrere il Natale con la famiglia a Roma. Così sarà. Ha lasciato il Carcere di San Vittore di Milano dopo che è stato accolta la richiesta dei suoi legali Luca Ponti e Pina Tenga

Il Giudice, riporta il 'Quotidiano del Sud', ha confermato il quadro indiziario ma ha deciso di applicare una misura cautelare meno afflittiva per “il viperetta” alla luce dei suoi 70 anni d’età.

