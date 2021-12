Massimo Ferrero tiene banco da qualche giorno: l'ormai ex presidente della Sampdoria, Giuseppina Tenga a farlo sapere. Ormai il caso-tiene banco da qualche giorno: l'ormai ex presidente della Sampdoria, arrestato lunedì con le accuse di reati societari e bancarotta fraudolenta, non risponderà all'interrogatorio fissato per giovedì 13.30. E' il suo avvocatoa farlo sapere.

Sarà impossibile rispondere all’interrogatorio di garanzia perché non abbiamo potuto vedere il fascicolo

"L’avviso di interrogatorio fissato per giovedì alle 13:30 a Milano è stato notificato ieri alle 16 – aggiunge la penalista – con cancelleria del tribunale di Paola non accessibile per chiedere le copie di 17 faldoni. Oggi 8 dicembre tribunale è chiuso per la festa dell’Immacolata. Domani dovremmo andare in Calabria per prendere 17 faldoni di copie, quindi arrivare a Milano confrontarci con Ferrero e farlo rispondere. È vero che gli avvocati hanno i super poteri ma non fino a questo punto e comunque non come quelli dei giudici".

L'obiettivo dell'avvocato Giuseppina Tenga è di far uscire al più presto Ferrero da San Vittore, per portarlo quanto meno ai domiciliari come la figlia Vanessa e il nipote Giorgio, anche loro indagati nella medesima inchiesta della Procura di Paola.

