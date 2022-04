Calcio

L'Inter accorcia su Napoli e Milan e si rilancia: la volata Scudetto a 6 gionate dalla fine

LOTTA SCUDETTO - La 32ª giornata ha confermato come questo campionato non abbia padroni: il Milan dopo lo 0-0 col Bologna pareggia con lo stesso risultato anche a Torino mentre il Napoli addirittura cade in casa con la Fiorentina per la gioia dell'Inter che virtualmente (vincendo tutte le 7 partite in programma) può ritrovare la vetta del campionato. Ma è lecito attendersi altri colpi di scena.

00:01:46, 16 minuti fa