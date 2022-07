l’Inter ha presentato la nuova prima maglia che debutterà nell’amichevole contro il Lugano. Per aumentare l’hype il club allenato da Big Rom anche Danilo D’Ambrosio, uno dei più amati, e Robin Gosens, che avrà l’occasione da titolare per riscattarsi dopo una stagione segnata dagli infortuni. La notizia più importante è il ritorno alle tradizionali strisce nerazzurre. Abbandonato quindi l’abbinamento azzurro e blu scuro della passata stagione. Sulla divisa ovviamente si trova il bollino della Coppa Italia. Le prime reazioni dei tifosi sui social sono state molto positive, a differenza di un anno fa. Nel fermento generale per la stagione che arriva,che debutterà nell’amichevole contro il Lugano. Per aumentare l’hype il club allenato da Inzaghi ha scelto come figura principale della foto Romelu Lukaku . Il belga pare sia stato velocemente perdonato dai suoi tifosi, che si aspettano da lui gol e spettacolo. Conanche Danilo D’Ambrosio, uno dei più amati, e Robin Gosens, che avrà l’occasione da titolare per riscattarsi dopo una stagione segnata dagli infortuni.. Abbandonato quindi l’abbinamento azzurro e blu scuro della passata stagione. Sulla divisa ovviamente si trova il bollino della Coppa Italia. Le prime reazioni dei tifosi sui social sono state molto positive, a differenza di un anno fa.

"Pushing forward since 1908: il nuovo Home Kit 2022/23 inaugura la nuova stagione nerazzurra, che sarà caratterizzata da una narrativa volta ad esaltare lo spirito innovativo del Club, da sempre parte del DNA dell’Inter e che troverà la sua massima espressione nelle numerose iniziative di questa nuova stagione sportiva". Così esordisce il comunicato stampa che si trova sul sito ufficiale dell’Inter. Il testo poi continua: “E’ stata presentata con un video di lancio che esalta l’anima innovativa del Club, che fin dalla sua fondazione non ha paura di cambiare, di rompere le regole e di innovare, sia dentro che fuori dal campo. Come la sua città, Milano”.

La nuova maglia, si legge, riprende gli anni ’60 ed ha un legame con la città di Milano: “L’ispirazione creativa del nuovo Home Kit celebra così i valori storici dell’Inter abbracciando la tradizione con il ritorno delle classiche strisce nero blu, ispirate al design degli anni ’60, ed esalta il legame con la città: all’interno del colletto è infatti presente una scritta che riporta il nome di Milano. I pantaloncini e i calzettoni del nuovo kit sono di colore nero. Grazie al nuovo Digital Ecosystem, presentato ieri dal Club, tutti i contenuti dedicati al lancio delle nuove maglie della stagione 2022/23 saranno disponibili in una modalità nuova ed interattivi sul nuovo minisito dedicato. L’innovazione è inoltre un valore che caratterizza anche i partner della nuova maglia, DigitalBits e Lenovo”.

