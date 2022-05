A quelli che "Milan e Inter si meritano uno stadio moderno e comodo", lasciatemelo dire: oggi San Siro era bellissimo. Sapeva di passato e di futuro. Di ricordi e di speranze. Di nonni che non ci sono più e te l'hanno fatto conoscere la prima volta, di genitori con i capelli bianchi che ti hanno fatto crescere lì dentro, di bambini mano nella mano (lui Kessie e lei Giroud). Esplodeva di rabbia, di gioia, di sudore, di vita. Non importa che squadra tifi o quanti anni hai: San Siro, lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, è un rito collettivo e se hai la fortuna di capitarci in mesi come aprile o maggio, da circa un secolo, vivrai un'esperienza unica, che nessun altro rettangolo verde al mondo ti può regalare.

Oggi San Siro è stata la Casa del Milan con la C maiuscola. Come non lo era da almeno 15 anni, dal Diavolo di Ancelotti, Shevchenko, Kakà e Gattuso. Come non lo è per l'Inter, causa pandemia, dai tempi del Triplete di Mourinho. Squadre e atmosfere che rimangono indelebili nella memoria dei tifosi, che fanno epoca. L'urlo della Curva, la "temperatura" di tutti i settori, anche quelli storicamente meno caldi. 75mila cuori. 75mila visi (finalmente senza mascherina dopo due anni maledetti). 75mila esultanze al gol della liberazione.

Come i nonni, la domenica, con i nipoti. Da Milan-Fiorentina a Inter-Empoli, l'ennesimo tassello di un'alternanza secolare. E di una stagione speciale che, non a caso, Venerdì prossimo il vecchio stadio cambierà vestito, sostituirà il rosso con l'azzurro e aprirà i suoi cancelli all'altra parte di famiglia, pronto a far vivere ad altri 75mila le stesse emozioni.. Da Milan-Fiorentina a Inter-Empoli, l'ennesimo tassello di un'alternanza secolare. E di una stagione speciale che, non a caso, può essere l'ultima . Non ditelo a Elliott (o Investcorp). Non ditelo a Suning. Non ditelo a quelli che "Milan e Inter si meritano uno stadio moderno e comodo": oggi San Siro era bellissimo.

