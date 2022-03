("se inizia a girargli tutto bene..."). A prescindere da come sia arrivato, il successo del Franchi consente ai bianconeri di mettere una prima ipoteca sulla qualificazione alla finale e di allungare ulteriormente la striscia positiva di risultati: la squadra di Un segnale, un avviso ai naviganti. Vengono definite tendenzialmente così le vittorie rocambolesche e fortunose come quella ottenuta dalla Juventus a Firenze nella semifinale d'andata di Coppa Italia (su un'autorete nei minuti di recupero per una deviazione sfortunata di Venuti ). Perché danno morale e perché instillano negli avversari un tarlo). A prescindere da come sia arrivato, il successo del Franchi consente ai bianconeri di mettere una prima ipoteca sulla qualificazione alla finale e di allungare ulteriormente la striscia positiva di risultati: la squadra di Massimiliano Allegri ha perso solo una delle ultime 19 partite in tutte le competizioni (in Supercoppa italiana contro l'Inter) e in campionato non conosce sconfitta dal 27 novembre (0-1 allo Stadium contro l'Atalanta). Già, il campionato. Con 11 partite ancora da giocare, la Juve può ancora ambire allo Scudetto? Cerchiamo di capirlo.

Serie A: la classifica dopo la 27a giornata

Posizione e squadra Punti (partite giocate) 1. Napoli 57 (27) 2. Milan 57 (27) 3. Inter 55 (26) 4. Juventus 50 (27) 5. Atalanta 47 (26)

Scudetto Juve, perché sì

Ha Dusan Vlahovic, l'attaccante più forte della Serie A - L'attaccante serbo ha dimostrato che, se servito a dovere, è in grado di fare reparto da solo e di cambiare volto alle partite. Un giocatore del genere, che si sta imponendo in tempi record anche in termini di leadership in campo, può avere un ruolo chiave soprattutto per scardinare le difese di squadre chiuse (e la Juve ne affronterà diverse di questo tipo da qui a fine campionato).

Ha un calendario non impossibile - Prima dello scontro diretto contro l'Inter del 3 aprile allo Stadium (sfida cruciale) i bianconeri affronteranno nell'ordine Spezia, Sampdoria e Salernitana. Dopo i nerazzurri se la vedranno contro Cagliari, Bologna, Sassuolo, Venezia, Genoa, Lazio e Fiorentina. Un cammino tutto sommato abbordabile, sulla carta meno impegnativo di quello delle tre squadre che precedono la Juve in classifica ovvero Napoli, Milan e Inter.

Il fattore esperienza - La Juventus può mettere sul tavolo tutta la sua esperienza in termini di volate scudetto: a Torino, insomma, sanno come si fa. Tra i tecnici delle prime 5 della classe, Allegri è l'unico a essersi laureato campione d'Italia e l'ossatura della squadra bianconera è composta da giocatori che, nei momenti caldi della stagione, hanno dimostrato di saper fare la differenza (da Chiellini a Bonucci, da Dybala a Cuadrado solo per fare qualche nome).

Gli scontri diretti ancora da disputare

28a giornata Napoli-Milan 31a giornata Juventus-Inter 37a giornata Milan-Atalanta

Scudetto Juve, perché no

Troppe squadre davanti: vincere sempre potrebbe non bastare - Allegri non perde occasione per ripeterlo: "Inseguire una squadra è un conto, inseguirne tre è un altro". E il tecnico livornese non ha tutti i torti. Per ricucirsi lo scudetto sul petto, infatti, la Juve deve da un lato augurarsi il contemporeaneo crollo di Napoli, Milan e Inter e dall'altro non sbagliare mai: vincendo le 11 partite che restano da qui a fine campionato i bianconeri chiuderebbero a quota 83 punti. Non è detto che basteranno. Le altre possono ancora permettersi qualche passaggio a vuoto, la Juve no.

Troppi infortuni - Chiesa fuori per il resto della stagione, Chiesa fuori per il resto della stagione, Zakaria out quasi un mese , Dybala che avrà bisogno di tempo per tornare al top, oltre a Chiellini il cui utilizzo dovrà essere dosato con attenzione. L'infermeria affollata non agevola il lavoro di Allegri che, con tutti gli effettivi a diposizione, avrebbe la possibilità di ricorrere a un turnover più massiccio. Arrivare a fine campionato con la lingua di fuori è quindi un rischio piuttosto concreto.

Un gioco che non decolla - La continuità di risultati non va a braccetto con la qualità del gioco: la Juve di Allegri non brilla certo per la brillantezza della manovra e alla lunga questo limite potrebbe pesare. Non tutte le partite si possono vincere come a Firenze e per arrivare fino in fondo servirà maggiore cattiveria negli ultimi 16 metri: la Juve ha decisamente il peggior attacco tra le prime 5 della classe, riuscirà Allegri a invertire la rotta negli ultimi due mesi e mezzo di campionato?

