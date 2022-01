La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle Asl locali. Lo riferisce l'Ansa, secondo cui i tribunali amministrativi regionali di Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana. I giocatori di queste squadre che risultato negativi al Covid-19, quindi, non sono più in isolamento. Confermata invece la quarantena per il Bologna da parte del Tar dell'Emilia Romagna.

21esima giornata: rinviata solo Cagliari-Bologna?

A questo punto il programma della 21esima giornata dovrebbe andare in scena quasi al completo: Torino-Fiorentina, Udinese-Atalanta e Verona-Salernitana dovrebbero infatti disputarsi regolarmente a seguito dei provvedimenti del Tar. L'unica gara rinviata resterebbe Cagliari-Bologna. Naturalmente rimane da capire data e orario delle partite in questione.

