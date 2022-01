quattro i match che non si disputeranno, a causa dei provvedimenti sopraggiunti da parte delle ASL per quelle squadre che hanno fatto registrare un numero più preoccupante di contagi. A non essere disputate – in attesa di capire se ci saranno novità su Juventus-Napoli Niente stop al campionato di Serie A: è questa la posizione al termine del Consiglio di Lega, riunitosi in serata. Il Consiglio è stato compatto nel difendere il campionato e quindi proseguire con le gare, a cominciare da quelle che si disputeranno nella giornata di domani, giovedì 6 gennaio 2022. Attualmente sono, a causa dei provvedimenti sopraggiunti da parte delle ASL per quelle squadre che hanno fatto registrare un numero più preoccupante di contagi. A non essere disputate – in attesa di capire se ci saranno novità su Juventus-Napoli con l'incredibile caso di diverse indicazioni ASL1-ASL2 ... – saranno le seguenti sfide:

Salernitana-Venezia

Bologna-Inter

Atalanta-Torino

Fiorentina-Udinese

Nuovo protocollo: con 13 disponibili, si giocherà

verrà stilato un nuovo protocollo, in stile UEFA (con 13 giocatori disponibili (di cui un portiere) ci sarà obbligo di giocare, anche eventualmente con i Primavera. Una scelta che forse in Serie A avrebbero dovuto chiarire già da tempo. Intanto, però, trapela questa volontà. Queste le prime decisioni. Ma nel mentre nelle prossime ore la Lega Serie A ha deciso che, in stile UEFA ( lo stesso che è costato al Tottenham l'esclusione dalla Conference League ):(di cui un portiere). Una scelta che forse in Serie A avrebbero dovuto chiarire già da tempo. Intanto, però, trapela questa volontà.

Scontro Lega-ASL: ci sarà materiale per il TAR

Infime è pronta la battaglia al TAR con le ASL locali. La Lega Serie A infatti ha fatto trapelare dalla sua assemblea straordinaria che ricorrerà al TAR contro i provvedimenti delle ASL che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene arrivate con il decreto del 30 dicembre. Insomma, tutti pronti a una battaglia legale. Nel mentre però la giornata di domani si complica. Alcune squadre, infatti, come Bologna, Salernitana, Udinese e Atalanta per ora sono state impossibilitate a scendere in campo. Se le avversarie si presenteranno, saranno vittorie a tavolino. E da lì scatterà una discreta, nuova, tarantella. Potete starne certi.

