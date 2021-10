Inasprire le sanzioni per chi si rende protagonista di gesti o cori razzisti, dagli insulti agli insopportabili buu: in particolare, vietare ai razzisti l'ingresso in tutti gli stadi d'Italia, non solo in quello in cui si è verificato l'episodio. Questo il provvedimento al vaglio della Lega Serie A, riunitasi in assemblea ieri (giovedì, ndr) per discutere anche del tema calcio e razzismo. L'avvio di stagione, purtroppo, ha fatto registrare diversi casi deprecabili: Bakayoko in Milan-Lazio Maignan in Juventus-Milan , Vlahovic in Atalanta-Fiorentina fino ad arrivare alla clamorosa denuncia di Koulibaly dopo Fiorentina-Napoli di domenica scorsa.