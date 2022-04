Si parla tanto e questo a me non piace, ho sempre dato il massimo per l'Inter e certe voci non mi piacciono. Cerco di dare il massimo, ovviamente non mi piace stare in panchina, ma quando sono entrato ho dato il massimo ed è questo quello che conta". Stiamo facendo un ottimo lavoro, abbiamo perso dei punti importanti ma abbiamo recuperato. Dobbiamo continuare a pensare partita per partita". ". Lautaro Martinez , protagonista con un gol e un assist nel successo dei nerazzurri per 3-1 sullo Spezia al Picco, ha parlato così ai microfoni di Inter TV al termine della sfida contro la squadra di Thiago Motta : "".

Ad

Serie A Inzaghi: "Lautaro in panchina? Giochiamo ogni 3 giorni" 14 ORE FA

"Sono sempre stato tranquillo"

"Sono contento per la partita che abbiamo fatto, l'abbiamo preparata in settimana e abbiamo portato a casa 3 punti pesanti. Io sono sempre stato tranquillo e lavoro per la squadra, per dare una mano ai compagni. Sono concentrato sul mio lavoro. Il resto non lo ascolto, penso alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e all'Inter".

Da Scirea a Ronaldo: la Top 11 di sempre di Juventus e Inter

Serie A Spezia-Inter 1-3, pagelle: Brozovic e Lautaro da applausi 15 ORE FA