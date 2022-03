Una brutta notizia per tutti i tifosi della Lazio: scompare Giuseppe (Pino) Wilson, il capitano della Lazio campione d'Italia nel 1974. Era uno dei simboli della storia del club biancoceleste, è stato portato via da un ictus all'età di 76 anni.

Ad

Pino viveva ancora a Roma, città che lo ha adottato, ma nacque a Darlington, in Inghilterra, prima di trasfersi a Napoli. Cominciò a giocare nell’Internapoli, squadra dove gravitava Giorgio Chinaglia; nel 1969 il passaggio alla Lazio, a braccetto con "Re Giorgio". Da lì comincia la sua grande avventura, con Tommaso Maestrelli in panchina: prima la promozione in Serie A, poi un clamoroso scudetto, appunto, quello del 1974, con la fascia al braccio. Wilson era un grande libero, di impostazione e giocò con la Lazio 392 partite segnando 6 reti, fino al 1980. Poi seguì Chinaglia negli States, prima ai Cosmos poi a Montreal. In azzurro collezionò tre presenze e fece anche parte della spedizione al Mondiale in Germania nel 1974.

Calciomercato L'Inter chiama Dybala. Juve, sfida al Napoli per Olivera 2 ORE FA

Insieme a Maestrelli e Chinaglia

Un legame stretto quello dei componenti di quella Lazio, che durerà anche dopo la morte: la salma di Wilson verrà tumulata nella cappella della famiglia Maestrelli, al cimitero di Prima Porta a Roma, al fianco di Tommaso e Giorgio Chinaglia.

Lazio, il Porto va ed è sempre più leader: gli highlights

Serie A Sarri: "Giochiamo così da dicembre, siamo in crescita evidente" 12 ORE FA