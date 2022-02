Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati:

Indisponibili: Acerbi, Adekanye

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: De Silvestri

Indisponibili: Dominguez, Kingsley, Santander

Lazio-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Lazio-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Bologna ha vinto tenendo la porta inviolata ciascuna delle ultime due sfide di Serie A contro la Lazio, dopo una serie di 15 incontri consecutivi senza successi contro questa avversaria (7N, 8P); i rossoblù potrebbero ottenere tre vittorie di fila contro i biancocelesti nella competizione per la prima volta dal 1980.

La Lazio ha perso solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (13V, 6N), 1-3 nel marzo 2012 firmato da Portanova, Diamanti e Khrin; nel parziale i biancocelesti hanno segnato 39 reti, una media di 1.95 a partita.

La Lazio non ha subito gol in tre partite consecutive di campionato per la prima volta da marzo 2015, quando arrivò a quattro clean sheet di fila sotto la guida di Stefano Pioli.

Dopo una striscia di quattro successi interni di fila, la Lazio ha vinto solamente una delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (3N, 1P), pareggiando le due più recenti – l’ultima volta che ha registrato tre pareggi casalinghi di fila nel torneo risale al settembre 2007.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime otto partite di campionato (1N, 6P), pareggiando la più recente contro l’Empoli: è dallo scorso maggio che i rossoblù non ottengono due pareggi di fila in Serie A.

Il Bologna ha perso le ultime due trasferte di Serie A e non fa peggio da una serie di sei sconfitte esterne, registrata tra luglio e ottobre 2020.

Nessuna squadra ha segnato più reti da fuori area rispetto al Bologna in questo campionato (otto), mentre solo l’Inter (47) ha segnato più della Lazio (45) dall’interno dell’area di rigore.

Da una parte la Lazio è la squadra che ha segnato più gol in seguito a un recupero alto in questa Serie A (nove), dall’altra il Bologna ha trovato un solo gol in questo modo, con solo Salernitana ed Empoli a quota zero.

Sergej Milinkovic-Savic è uno degli unici due centrocampisti, con Dimitri Payet, ad aver segnato almeno otto gol e fornito almeno otto assist nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione – solo una volta il centrocampista della Lazio ha partecipato a più reti in una singola stagione di Serie A (17 nel 2020/21).

Marko Arnautovic ha segnato sei gol in questo campionato, tre in casa e tre in trasferta, ma non ha trovato nemmeno una rete nelle ultime otto partite disputate in Serie A; è la sua peggior striscia nei maggiori cinque campionati europei dall’aprile 2019, quando arrivò a quota 11.

