Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Acerbi, Adekanye, Akpa-Akpro, Basic

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Parisi, Tonelli, Luperto, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

Indisponibili: Haas

Lazio-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Lazio-Empoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 11-2; l’ultima avversaria contro cui ha ottenuto più successi consecutivi nella competizione è il Parma (nove, tra il 2014 e il 2021).

L’Empoli non ha segnato neanche un gol nelle ultime cinque trasferte di Serie A contro la Lazio: l’ultima rete della squadra toscana fuori casa contro questa avversaria è arrivata nel marzo 2007, una rete su punizione diretta di Sergio Almirón, in una sconfitta per 1-3.

L’Empoli ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro squadre con più punti in classifica a inizio giornata (successi rispettivamente contro Sassuolo, Fiorentina e Napoli), l’unico KO in questo parziale è arrivato contro il Milan, nella giornata di campionato più recente.

La Lazio ha vinto ciascuna delle ultime due gare di campionato con un punteggio di 3-1: l’ultima volta che ha segnato più di due reti in tre incontri consecutivi nella competizione è stata nel gennaio 2018.

L’Empoli ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime nove gare di Serie A, l’ultima volta che ha fatto meglio è stata nel dicembre 2015, quando è arrivato a 11, con Marco Giampaolo in panchina.

Tra le squadre nella metà alta della classifica, Lazio (due) ed Empoli (tre) sono quelle che hanno tenuto la porta inviolata in meno incontri in questa Serie A.

Nessuna squadra ha segnato più reti in casa della Lazio in questo campionato (25) e solo l’Inter (23) ha ottenuto più punti in incontri domestici rispetto ai biancocelesti (20); dall’altra parte, il 63% dei punti dell’Empoli nel torneo in corso sono arrivati in trasferta (17 su 27), solo Atalanta (68%) e Genoa (64%) hanno una percentuale più elevata.

L’impronta di gioco di Maurizio Sarri ha portato la Lazio a produrre 315 sequenze su azione con almeno 10 passaggi, più di ogni altra squadra in questa Serie A - dall’altra parte, solo la Salernitana (74) ne ha registrate meno dell’Empoli (87).

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato sei gol in Serie A il 6 gennaio (rete contro il Parma nel 2014, poker contro la SPAL nel 2018 e marcatura contro la Fiorentina nel 2021), solo Kurt Hamrin ne ha realizzati di più in un singolo giorno dell'anno nella competizione (nove, il 2 febbraio).

Andrea Pinamonti (classe 1999) è il più giovane giocatore italiano con almeno cinque reti segnate in questo campionato: l’attaccante dell’Empoli ha messo a segno sette reti finora, già due in più rispetto ad ogni altra stagione in cui ha militato in Serie A.

