Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Ad

Squalificati: nessuno

Coppa Italia Coppa Italia 2021/2022: il tabellone completo IERI A 23:38

Indisponibili: Adekanye

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Ghiglione; Pandev, Destro. All. Shevchenko.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caicedo, Cambiaso, Fares, Rovella

Lazio-Genoa, dove vederla in tv e streaming

La sfida Lazio-Genoa verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Lazio è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 sfide di Serie A contro il Genoa (7V, 3N): gli unici due KO dei biancocelesti nel periodo sono arrivati nel febbraio 2018 e nel febbraio 2019.

Nelle ultime 10 gare di Serie A tra Lazio e Genoa sono stati segnati 42 gol - una media di 4.2 a partita – tuttavia, il 62% di questi sono realizzati dalla Lazio (26 contro i 16 dei rossoblù).

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei sfide interne contro il Genoa in campionato (1P) e nelle tre più recenti ha segnato esattamente quattro reti. In tutta la loro storia in Serie A, i biancocelesti hanno segnato più di tre gol in più sfide casalinghe consecutive contro una singola avversaria solo contro il Verona (quattro), tra il 1997 e il 2002.

La Lazio ha perso tre delle ultime cinque gare di campionato (1V, 1N) e in questo parziale ha subito 13 reti, una media di 2.6 a partita.

Il Genoa è l’unica squadra che non ha vinto neanche una gara in Serie A da inizio ottobre: cinque pareggi e sei sconfitte per i rossoblù nel periodo.

Andriy Shevchenko è il terzo allenatore nell’era dei tre punti a vittoria che non ha trovato successi in nessuna delle prime cinque gare sulla panchina del Genoa in Serie A, dopo Giuseppe Marchioro nel 1995 e Luigi Delneri nel 2012 – entrambi hanno vinto la sesta gara con questa squadra.

Il Genoa è la squadra che ha segnato più gol in percentuale di testa in questa Serie A (44%, 8 su 18) e quella che ha incassato più reti, sempre in percentuale, con questo fondamentale (29%, 10 su 34).

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol in seguito a recuperi offensivi nella Serie A in corso: sei, ben cinque in più rispetto al Genoa (uno).

Ciro Immobile è il giocatore che ha realizzato più gol al Genoa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995): 11. La squadra rossoblù può diventare la quarta avversaria contro cui l’attaccante della Lazio va a segno in almeno cinque presenze di fila nella competizione, dopo Fiorentina (cinque), Napoli (sei) e Udinese (cinque).

L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha segnato sei gol contro la Lazio in Serie A (solo contro Chievo e Cagliari ha fatto meglio - otto), tuttavia solo due di questi sono stati realizzati allo stadio Olimpico (nel maggio 2012 con il Siena e nel maggio 2019, con il Bologna).

Fantacalcio: i consigli per la 18a giornata di Serie A

Coppa Italia Genoa-Salernitana 1-0, pagelle: Destro redivivo, Semper miracoloso IERI A 22:38