Lazio-Juventus, match valido per la 13a giornata di Serie A, si é concluso all'Olimpico di Roma con il punteggio di 0-2. Prestazione solida della Juve di Allegri, che non ha concesso quasi nulla (8 tiri subiti, uno solo nello specchio, nessuna vera grande chance) alla formazione capitolina, priva di Immobile e davvero poco pericolosa, e ha colpito con le sue ripartenze. Hanno deciso i due rigori di Bonucci (prima doppietta in carriera in Serie A), uno nel primo tempo e uno nella ripresa. Ottima prova di Locatelli, De Ligt e Chiesa, delude Zaccagni nella Lazio.

L'esultanza di Leonardo Bonucci, Lazio-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Lazio-Juventus 0-2 (primo tempo 0-1)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (Dal 84' Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (Dal 75' Moro), Pedro, Zaccagni (Dal 65' Muriqi). Allenatore: Sarri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo (Dal 15' Kulusevski), Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli (Dal 90' Bentancur), Rabiot; Chiesa, Morata (Dal 75' Kean). Allenatore: Allegri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Gol: 23' rig. e 83' rig. Bonucci (J)

Ammoniti: Cuadrado, Hysaj, Reina, Luis Alberto

La cronaca in 8 momenti chiave

21' - RIGORE PER LA JUVENTUS. Di Bello richiamato dal VAR per un fallo di Cataldi in area su Morata. Il centrocampista non trova il pallone e travolge l'attaccante.

23' - GOL! BONUCCI! Rigore perfetto con il piatto aperto del capitano bianconero. Reina non ci arriva.

41' - Che chance per la Juventus. Grande azione bianconera: Kulusevski in sovrapposizione per Cuadrado, cross perfetto per la girata di MORATA tutto solo al centro. ALTO. Male qui lo spagnolo.

44' - LUIZ FELIPE si immola sul mancino di Kulusevski dopo una mischia in area. Pericolosa la Juventus.

48' - PARA CON I PIEDI REINA. Kulusevski riceve palla largo a destra, punta, punta, Acerbi non lo contrasta, se la porta sul destro e calcia basso sul primo palo. Respinge in corner Reina.

81' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS. Che azione di CHIESA. Lancio di Kulusevski, esce tardi Reina, Chiesa lo salta, entra in area e poi lo stende.

83' - GOL! ALTRO RIGORE PERFETTO DI BONUCCI. Reina Spiazzato, raddoppio bianconero.

88' - Grande chance Juventus. Ripartenza centrale di KEAN, che entra in area e calcia. Gran parata di REINA qui.

Rigore Leonardo Bonucci, Lazio-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

MVP del match

Leonardo BONUCCI - Trasforma due rigori in modo impeccabile, va vicino al gol anche su azione a inizio ripresa. Impeccabile dietro. Prestazione di grande livello.

La statistica

Leonardo Bonucci è il primo difensore a realizzare una doppietta su calcio di rigore in una partita di Serie A da Maurizio Domizzi con il Napoli nell'ottobre 2007. (Opta)

Fantacalcio

Promosso - Wojciech SZCZESNY - Non deve effettuare alcun intervento serio. Si ilimita all'ordinaria amministrazione e torna a casa con un clean sheet pesante.

Bocciato - Pepe REINA - Fino all'80' la fa quasi da spettatore. Poi macchia pesantemente la sua prova con la sconsiderata uscita e il fallo da rigore su Chiesa. È l'episodio che in pratica chiude la partita.

