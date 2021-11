Lazio-Juventus, match valido per la 13esima giornata di Serie A 2021-22, si è concluso sul punteggio di 0-2. A firmare il successo bianconero allo stadio Olimpicco di Roma è Bonucci, autore di una doppietta su calcio di rigore (23' e 83'). Prima sconfitta stagionale interna per i biancocelesti di Maurizio Sarri. Vittoria fondamentale per la Juve sia per il morale sia - soprattutto - per la classifica. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 4,5 - Fino all'80' la fa quasi da spettatore. Poi macchia pesantemente la sua prova con la sconsiderata uscita e il fallo da rigore su Chiesa. È l'episodio che in pratica chiude la partita.

Manuel LAZZARI 6 - Nel primo tempo è uno dei biancocelesti più in palla perché cerca spesso l'uno contro uno con Pellegrini. Meno incisivo nella seconda parte di gara.

Luiz FELIPE 6 - Roccioso e determinato nelle chiusure, concede poco centralmente agli attaccanti della Juventus. Alza bandiera bianca solo dopo lo 0-2.

Francesco ACERBI 6 - Vale lo stesso discorso fatto per Luiz Felipe. Centralmente la Lazio non va quasi mai in difficoltà. Ottima una chiusura in tackle su Kean.

Elseid HYSAJ 5,5 - Serata non semplice perché la Juve attacca spesso dalla sua parte. Rimedia un giallo sul finire del primo tempo dopo essersi perso Kulusevski. Ripresa da attaccante aggiunto.

Luis ALBERTO 5 - La sua luce si accende decisamente meno rispetto a quanto ci aveva abituato ultimamente. Non si ricorda una sua giocata degna di nota.

Danilo CATALDI 5 - Ingenuo in occasione del fallo da rigore: entrare così in scivolata in piena area significa prendersi un rischio enorme. Errore pesante che indirizza il match.

dall'84' Toma BASIC s.v. - Entra sullo 0-2, non giudicabile.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - Copre tante porzioni di campo cercando il più possibile di trasferire in area i suoi centimetri. Primo tempo sufficiente, nella ripresa si vede solo con una sponda aerea non sfruttata da Muriqi.

Felipe ANDERSON 5 - Prestazione opaca del brasiliano che non trova la posizione giusta in campo e risulta molto fumoso. Esce per un problema al polpaccio.

dal 75' Raul MORO s.v. - Prova a sfondare sulla sinistra, ma entra nel momento più complicato del match.

PEDRO 5,5 - Si muove tantissimo e corre su tutti i palloni con risultati, però, decisamente modesti. La Juve gli concede pochissimi spazi.

Mattia ZACCAGNI 5 - Prova a farsi vedere sulla sinistra ma è inconsistente. Va a sbattere puntualmente contro i difensori della Juve. Ha l'alibi di una precaria condizione fisica.

dal 65' Vedat MURIQI 5 - In ritardo sulla torre di Milinkovic-Savic a due passi da Szczesny. Innocuo.

All.: Maurizio SARRI 5,5 - Deve ridisegnare l'attacco senza Immobile ma la scelta di puntare su Zaccagni si rivela sbagliata. La Lazio non è mai pericolosa e la sconfitta, al di là delle assenze e dei gol presi su rigore, è netta.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 - Non deve effettuare alcun intervento serio. Si limita all'ordinaria amministrazione e torna a casa con un clean sheet pesante.

DANILO s.v. - Costretto a uscire per infortunio dopo meno di un quarto d'ora, non giudicabile.

dal 15' Dejan KULUSEVSKI 6 - Non un grandissimo impatto sulla partita, poi col passare dei minuti cresce anche se gli manca cattiveria al momento di concludere. Decisamente meglio in fase di copertura.

Leonardo BONUCCI 8 - Trasforma due rigori in modo impeccabile, va vicino al gol anche su azione a inizio ripresa. Impeccabile dietro. Prestazione di grande livello.

Matthijs DE LIGT 7 - Pulito negli interventi, attento sui palloni alti e brillante nelle letture. Davvero un'ottima partita quella dell'ex Ajax.

Juan CUADRADO 6 - Arretra nel ruolo di terzino dopo il ko di Danilo. Prova attenta, anche se meno esplosiva del solito. Limita le incursioni dalle parti di Reina.

Weston MCKENNIE 6,5 - Meno incisivo rispetto ad altre occasioni, ma il suo lavoro oscuro e le sue corse a tamponare e proporsi sono molto utili. Concentrato, non sempre preciso.

Manuel LOCATELLI 7 - Si fa apprezzare per alcuni cambi di gioco improvvisi e precisi. Bene anche quando deve gestire i ritmi della manovra e in fase di copertura.

dall'89' Rodrigo BENTANCUR s.v. - In campo una manciata di minuti, non giudicabile.

Adrien RABIOT 7 - Prestazione di sostanza quella del francese, attento quando deve coprire e pronto a dare una mano anche negli ultimi trenta metri. Notevoli un paio di recuperi difensivi.

Luca PELLEGRINI 6 - Primo tempo non semplicissimo, poi prende le misure a Lazzari e si guadagna la sufficienza con una prestazione attenta e senza grosse sbavature.

Federico CHIESA 7,5 - Approccio alla partita con il fuoco dentro, col passaggio al 4-3-3 si piazza largo a sinistra. Quando parte palla al piede è imprendibile, soprattutto nel secondo tempo quando si aprono spazi invitanti. Si procura il rigore del 2-0 che chiude la partita.

Alvaro MORATA 6,5 - Si procura il rigore con un guizzo che manda fuori giri Cataldi e la sua giocata risulta decisiva, poi spreca la palla del 2-0 con un destro al volo alto. Esce stremato.

dal 75' Moise KEAN 6 - Entra benissimo in partita, impegna Reina in un paio di occasioni e tiene sotto pressione i difensori della Lazio.

All.: Massimiliano ALLEGRI 7 - Imposta la partita con un 3-5-2 puro, poi è costretto a passare al 4-3-3 dopo l'infortunio di Danilo. Vittoria netta e meritata, frutto soprattutto di un'organizzazione difensiva perfetta che impedisce alla Lazio di calciare in porta.

