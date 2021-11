Lazio-Juventus, match valido per la 13a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, sabato 20 novembre alle ore 18.

Probabili formazioni

Ad

Lazio (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro. All. Sarri

Calciomercato 2020-2021 Raiola: "Pogba torna alla Juve? Non proibisco i sogni a nessuno" UN' ORA FA

Indisponibili: Marusic, Lazzari, Immobile

Squalificati:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. All. Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Bernardeschi, Chiellini

Squalificati:

Lazio-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La sfida Lazio-Juventus verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Juventus ha perso solo due delle ultime 33 sfide di Serie A contro la Lazio, entrambe arrivate dal 2017 in avanti: completano 24 successi bianconeri e sette pareggi.

La Lazio ha subito gol in tutte le ultime 16 partite interne di Serie A contro la Juventus: si tratta della striscia più lunga senza clean sheet in casa per i biancocelesti contro una singola avversaria nel massimo campionato.

Dopo il successo per 3-0 sulla Salernitana, la Lazio potrebbe tenere la porta inviolata per due gare di fila in campionato per la prima volta dallo scorso gennaio.

La Lazio potrebbe vincere tre partite casalinghe consecutive di Serie A senza subire gol per la prima volta dall'ottobre 2015, quando sulla panchina biancoceleste sedeva Stefano Pioli (quattro in quell'occasione).

La Juventus ha segnato esattamente un gol nelle ultime sei gare di campionato: in Serie A non registra una striscia più lunga senza segnare almeno due reti in un singolo match da ottobre 2008, con Claudio Ranieri in panchina.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Verona, la Juventus potrebbe perdere due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020, nelle ultime due panchine fuori casa in campionato di Maurizio Sarri.

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol rispetto agli Expected Goals prodotti (+7.8 - 25 gol con 17.2 xG) - dall'altra parte solo Roma (-2.1) e Salernitana (-3) hanno un valore negativo più alto della Juventus (-1.9).

Ciro Immobile è uno dei soli quattro giocatori già in doppia cifra nei cinque maggiori campionati europei 2021/22, insieme a Lewandowski, Benzema e Salah - contro la Juventus ha segnato quattro reti in Serie A, ma nessuna in quattro presenze all'Olimpico di Roma.

Juan Cuadrado ha già segnato due reti in questo campionato, non fa meglio dal 2017/18 (quattro) - l'ultima volta che il colombiano ha trovato la rete in due presenze consecutive di Serie A risale al novembre 2014, con la maglia della Fiorentina.

La Lazio è, al pari dell'Udinese, la vittima preferita di Paulo Dybala in tutte le competizioni in carriera da quando gioca in Italia (11 reti) - l'argentino (tre centri, tre assist) è a una sola lunghezza dal numero di reti a cui ha preso parte nella scorsa Serie A (sette).

Fantacalcio: i consigli per la 13a giornata di Serie A

Calciomercato 2020-2021 Bernardeschi, addio a Raiola: Pastorello è il nuovo agente UN' ORA FA