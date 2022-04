Lazio-Milan, posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Immobile, Giroud e, al 92', Tonali. Gara arbitrata da Marco Guida di Torre Annunziata. Con questo risultato la formazione di Pioli supera nuovamente l'Inter, riportandosi da sola in vetta alla classifica.

Qui di seguito le 5 verità che ci ha lasciato la partita dell'Olimpico.

Ad

Serie A Milan di nuovo primo! 2-1 alla Lazio al 92', decide Tonali 14 ORE FA

1) Sandro Tonali, l'imprescindibile leader del Milan

Quando il Milan lo acquistò dal Brescia, ormai un anno e mezzo fa, qualcuno si chiedeva: quanto spazio troverà Sandro Tonali con la concorrenza di Kessie e Bennacer? Il tempo ha dato una risposta netta e precisa: tra i costanti problemi fisici dell'algerino e l'involuzione dell'ivoriano, che alla fine della stagione se ne andrà a parametro zero al Barcellona, l'unico imprescindibile lì in mezzo è proprio l'ex bresciano. Quante volte lo vediamo, partita dopo partita, andarsi a riprendere un pallone di pura grinta, di pura voglia? Innumerevoli. E a tutto ciò si abbinano piedi buoni e non rari inserimenti. Come quello che ha consegnato al Milan una vittoria ormai insperata. Un leader.

2) Giroud è sempre l'uomo dei gol pesanti

La doppietta nel derby di ritorno rimane il suo highlight stagionale, assieme al guizzo nello scontro diretto di Napoli. Ma anche la zampata vincente piazzata da Olivier Giroud all'Olimpico ha un peso specifico niente male, perché, abbinata al colpaccio finale di Tonali, consente al Milan di risorpassare l'Inter, in attesa del recupero nerazzurro di mercoledì a Bologna. Non è uno che segna moltissimo, il francese. Dal 2017 non è più andato in doppia cifra in un singolo campionato, quest'anno per una volta ci si sta avvicinando (9). Però sa uscire dall'oscurità quando serve. E anche contro la Lazio lo ha dimostrato.

Olivier Giroud esulta per il gol in Lazio-Milan, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

3) Leão meraviglião. Ancora una volta

Non ha segnato, Rafael Leão, ma ha provocato più e più volte il panico nella difesa della Lazio. Imprendibile, inarrestabile. A ogni scatto, a ogni avanzata palla al piede, nell'area biancoceleste scattava l'allarme. Ringrazia Giroud, che su perfetto assist del portoghese ha timbrato il gol del pareggio. E ringrazia il Milan, che su di lui e sulla sua freschezza fisica e mentale si appoggia per contendere all'Inter uno Scudetto dal sapore di derby.

Leao durante Lazio-Milan Credit Foto Getty Images

4) Immobile laziale vs Immobile azzurro, capitolo milionesimo

Ci risiamo. Guardi Ciro Immobile fiondarsi sul golosissimo cross di Milinkovic-Savic, anticipare una difesa rossonera un po' troppo ferma con la fame dei grandi attaccanti e andare a segno, e non puoi non ripensare alla costante, e clamorosa, metamorfosi che lo prende ogni volta che indossa la maglia dell'Italia. Dottor Ciro e Mister Immobile. Come se in campo andassero due gemelli, uno bravissimo e l'altro un po' meno bravo. Sarà il sistema di gioco della Lazio, sarà il tipo di pressione, sarà quel che si vuole, ma i dati sono sotto gli occhi di tutti: 25 gol in campionato, 5 nelle ultime 3 giornate. E un titolo di capocannoniere che, ancora una volta, sembra non potergli sfuggire. Eppure con l'Italia non ha mai girato. Misteri della vita.

Ciro Immobile abbraccia Sergej Milinkovic-Savic, Lazio-Milan, Imago Credit Foto Imago

5) Lazio, la qualità dei singoli non può bastare

La Lazio ha iniziato bene, è passata in vantaggio, poi si è completamente spenta. Da un certo punto in poi sono mancati il gioco, i fraseggi, i collegamenti tra centrocampo e attacco. Le capacità tecniche di gente raffinata come Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, tra i migliori nel primo tempo, da sole non sono bastate e non possono bastare. Il Milan si è dimostrato più squadra, e non solo per una qualità complessiva superiore a quella della squadra di Sarri. Che deve posticipare i progetti di sorpasso alla Roma e, in maniera probabilmente definitiva, quelli di avvicinamento al quarto posto. In soldoni: stagione, fin qui, piuttosto deludente.

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Serie A Sarri: "Settimana difficile, lo stadio poteva dare un aiuto" 10 ORE FA