match tra Lazio e Milan ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 34esima giornata di Serie A, arbitrato dal signor Guida. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Olimpico di Roma.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Lazio-Milan, ufficiali: Messias e Diaz titolari 3 ORE FA

Minuto 8': STRAKOSHA TOCCA CON LE MANI FUORI AREA - Retropassaggio di Patric, Strakosha rinvia su Messias e il pallone gli torna addosso, rimbalzandogli sulla mano al di fuori dell'area. Guida dà il giallo e non il rosso al portiere, perchè la direzione dell'azione non è verso la porta e l'attaccante rossonero non è in possesso del pallone.

Minuto 39': IL MILAN CHIEDE UN RIGORE - Forcing rossonero per cercare il pari, Brahim Diaz conclude due volte da dentro l'area trovando l'opposizione di Luis Alberto, che nella seconda occasione tocca con l'avanbraccio. Proteste del Milan e qualche dubbio, ma la distanza ravvicinata fa propendere per il non fischio.

Sarri: "Il Milan ci ha già battuto due volte, ma noi siamo cresciuti"

Serie A Pioli: "Ibra faro, è convocato. Torti arbitrali? Per far pari deve..." IERI A 12:46