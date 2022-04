Lazio-Milan, in programma domenica 24 aprile alle 20.45 , potrebbe giocarsi in uno stadio Olimpico vestito di rossonero. La prevendita dei biglietti per la partita, infatti, prosegue in modo fiacco. O meglio: mentre il settore ospiti è già sold out, gli ultras della Lazio hanno annunciato già da diversi giorni che non entreranno allo stadio in segno di protesta contro il caro biglietti. Come accade per le partite di cartello, infatti, il club biancoceleste ha ritoccato i prezzi dei tagliandi portandoli, ad esempio, a 40 euro per curva e distinti, e a 60 euro per la tribuna. Il presidente Claudio Lotito , così, ha deciso di aprire ai tifosi milanisti anche una parte della curva Sud: contando anche i sostenitori rossoneri che troveranno posto in settori neutri dell'Olimpico, si prevede quindi uno stadio che in prevalenza farà il tifo per la squadra di Pioli.