Lazio show allo stadio Olimpico di Roma! La formazione di Maurizio Sarri passeggia su quella di Colantuono, centra il terzo risultato utile consecutivo in campionato e raccoglie tre punti utili per raggiungere il quinto posto. Di Immobile, Pedro e Luis Alberto le marcature: il primo apre le danze al 31esimo (161 gol con la maglia della Lazio), il secondo rapina Gyomber e segna il 2-0 al minuto 36 mentre il terzo mette la ciliegina sulla prestazione con colpo da biliardo a metà ripresa. Per i campani un po' di rammarico per i due pali colpiti da Djuric e Ribery, ma nel complesso una prestazione insufficiente. In virtù di questo risultato gli uomini di Sarri salgono a quota 21 punti in classifica, raggiungendo il quinto posto. La Salernitana, invece, rimane ancora al penultimo posto (7 pts in 12 partite).

TABELLINO

LAZIO (4-3-3) - Reina; Hysaj, Luiz Felipe (73' Patric), Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic (78' Basic), Cataldi (78' Leiva), Luis Alberto; Felipe Anderson (86' Zaccagni), Immobile, Pedro. All. Sarri

SALERNITANA (4-3-1-2) - Belec; Zortea (79' Veseli), Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi (63' Coulibaly), Di Tacchio, Schiavone (79' Kechrida); Ribery; Simy (46' Djuric), Bonazzoli (63' Gondo). All. Colantuono

GOL - 31' Immobile, 36' Pedro, 69' Luis Alberto

ASSIST - Pedro (gol Immobile), Felipe Anderson (gol Luis Alberto)

NOTE: AMMONITI - 9' Gyomber, 11' Cataldi, 55' Obi

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 7 MOMENTI CHIAVE

GYOMBER nega il gol a IMMOBILE! Palla larga per Hysaj, cross basso del terzino e, all'altezza del dischetto, botta immediata del classe 1990: il difensore ex Roma ci mette il corpo devia in calcio d'angolo.

GOOOOOOOOOOOOL! VANTAGGIO LAZIO! SEMPRE KING CIRO IMMOBILE! Fraseggio orizzontale della Lazio con la palla che arriva fino a Felipe Anderson; l'esterno pesca l'inserimento di Milinkovic-Savic, cross morbido del gigante serbo, tocco di Pedro e colpo di testa preciso di Immobile che buca Belec. 161 gol con la maglia della Lazio.

GOOOOOOOOOOOL! RADDOPPIO LAZIO! PEDROOOOOOOO! Retro Passaggio killer di Zortea, Gyomber si addormenta, Pedro porta via il pallone e davanti a Belec non ha problemi a trovare il terzo gol nelle ultime tre partite.

PERICOLO! TRAVERSA COLPITA DA MILAN DJURIC! Palla morbida di Franck Ribery dalla sinistra, gran testata del neo entrato e palla che sbatte sul legno. Reina era battuto...

PALO DI RIBERY! SALERNITANA SFORTUNATISSIMA! Immobile perde palla nella propria metà campo, il francese sgasa, arriva al limite dell'area e fa partire il destro: a Reina battuto ci pensa il palo a salvare i bianco-celesti.

GOOOOOOOOOL! MAGICO LUIS ALBERTO! Lo spagnolo riceve il cambio di gioco di Felipe Anderson dentro l'area sul lato sinistro, addormenta la palla con il petto, aspetta Gyomber e poi gli fa passare la palla sotto le gambe pulendo l'angolino basso. BILIARDO!

PALO DI IMMOBILE! All'interno dell'area di rigore il centravanti la piazza ma trova il legno a negare la gioia della doppietta. Potevano essere 162 con la maglia della Lazio...

LA STATISTICA CHIAVE

Ciro Immobile è il primo giocatore nella storia della Lazio capace di andare in doppia cifra di gol in sei stagioni di fila in Serie A. Enorme.

IL MOMENTO SOCIAL

MVP

Un Luis Alberto così è da leccarsi i baffi: mamma mia che giocatorone!

PROMOSSO

Se Luis Alberto è l'MVP, Pedro è il giocatore promosso: 3 gol nelle ultime 3.

BOCCIATO

Simy: l'ombra del goleador che abbiamo ammirato l'anno scorso.

