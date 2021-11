Se Immobile ci sarà contro la Juventus? L'edema è risolto, ma c'è un piccolo segno che indica che c'è ancora qualche margine di rischio. Domani mattina (sabato, ndr) farà un ulteriore controllo. Se può farcerla? Dipende da lui e dallo staff medico". Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di ". Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus , Maurizio Sarri non esclude l'utilizzo dal primo minuto dell'attaccante biancoceleste, che aveva saltato per infortunio le due partite della Nazionale contro Svizzera Irlanda del Nord , entrambe valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Ad

Sull'anno alla Juve e sulla presunta polemica della squadra 'non allenabile'

Serie A Lazio-Juventus: probabili formazioni e statistiche IERI A 18:34

"Non c'è una dichiarazione in cui dico ciò, sono dei virgolettati che i giornalisti mi attribuiscono. Mi è rimasto un campionato vinto: per uno come me che ha cominciato nelle categorie basse è qualcosa di importante, che chiude un cerchio di vent'anni pieni di sacrifici. Sono arrivato lì in un momento particolare, venivano da 8 campionati vinti, era inevitabile che dessero lo scudetto per scontato. Invece è stato un campionato difficile, c’è stato anche il lockdown".

Su Luis Alberto

"Per noi è un giocatore importantissimo. Non è un caso che la squadra stia giocando bene da quando ha cominciato a fornire prestazioni di alto livello. Stiamo impostando la squadra su di lui e Milinkovic per farli rendere in maniera importante. È un percorso lungo, ma ci vogliamo provare".

Su come fermare l'attacco della Juventus

"Non c'è solo l'attacco, ci sono singoli di alto livello in ogni ruolo: la Juve ha la squadra più profonda e forte del campionato. Dobbiamo evitare che abbiano troppo il possesso della palla, che invece dovremo cercare di avere noi. Allegri? Gli scontri tra gli allenatori sono tutti dei giornalisti, sabato giocano Lazio e Juventus".

Sul trittico Juve-Lokomotiv-Napoli

"Speriamo di trovare qualche ora per dormire, è l'aspetto che mi preoccupa di più. È dura per tanti motivi, giocheremo a Mosca e poi a Napoli. Tre partite per noi importantissime, le giochiamo con un calendario difficile: diventa dura recuperare tra una gara e l'altra".

Sarri: "Questo calcio è uno show che spreme soldi alla gente"

Europa League Immobile storico: miglior bomber di sempre della Lazio 04/11/2021 A 21:41