Lazio-Milan, match della 34a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ai microfoni di Dazn. , match della 34a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma si è concluso col punteggio di 1-2 con reti di Immobile, Giroud e Tonali allo scadere. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco quello che ha detto, allenatore biancoceleste, ai microfoni di Dazn.

“Abbiamo messo tutto in partita, perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo abbiamo pagato una settimana travagliata con otto giocatori con la febbre. Abbiamo messo un errore dove non stavamo rischiando, quindi dispiace. Fa piacere che i ragazzi abbiano messo in campo tutto. Abbiamo sprecato moltissimi palloni che riconquistavamo. Abbiamo sofferto dopo l’1-1, ma nell’ultimo quarto d’ora abbiamo sofferto poco”.

Sarri: "Alla Lazio serve un passo avanti a livello di mentalità"

“Abbiamo perso troppi palloni quando li rinconquistavamo e ci faceva abbassare, dando continuità a loro. Sofferto il clima dello stadio? Non penso. È chiaro che se lo stadio fosse stato in condizioni diverse un pizzico di aiuto poteva darlo con la spinta della curva. La squadra ha fatto quello che doveva, dopo una settimana che non è stata facile. Mercato con la Lazio fuori dall’Europa? Dovete chiederlo alla società, io non lo so. Per me non cambia niente. Io con l’ambiente sto benissimo, uguale con la squadra. Oggi hanno fatto una partita alla pari con la prima in classifica, la squadra procede bene”.

