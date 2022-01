"L'emergenza Covid? Riguarda la vita di tutti, non solo lo sport. Se questa pandemia è pericolosa ci dovrebbe essere un lockdown totale, altrimenti si declassa a influenza e si sta a casa con la febbre. Spero solo che non si arrivi a chiudere gli stadi: fa passare la voglia di andare in campo anche a chi ha una passione feroce come ce l'ho io". In conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri non usa giri di parole per dire la sua sull'emergenza sanitaria che potrebbe portare a nuove restrizioni nel mondo del calcio, in particolare a una stretta sul pubblico negli stadi.

Sulla vera faccia della Lazio

"Tutte e due, quella della difesa in difficoltà e quella dell'attacco che segna. Quello che mi dispiace è che il risultato contro l'Empoli influenzi il giudizio sulla prestazione. In attacco non siamo stati caparbi, ma abbiamo avuto qualità. Dietro stiamo facendo qualche errore di troppo, sia a livello individuale che di reparto. Ma non mi riferisco solo ai difensori, gli errori li commettono anche gli attaccanti e i centrocampisti. Stiamo avendo problemi nell'approccio, ci stiamo lavorando, ma non penso che abbiamo sottovalutato la partita contro l'Empoli".

Su Zaccagni

"Può diventare un giocatore chiave. Per due mesi è stato rallentato da infortuni, ora è in condizione fisica e mentale ottima. Lascia la sensazione che ha ancora margini di miglioramento”.

Sul rinnovo

"Non so se il contratto sia arrivato, non telefono al mio avvocato prima della partita. Se arriva, si firma".

