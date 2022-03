Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: Pedro

Indisponibili: Adekanye, Luiz Felipe, Radu

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djuricic, Obiang

Lazio-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

La sfida Lazio-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro gare di Serie A contro la Lazio, incluse le due più recenti; l’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata lo scorso agosto contro il Verona.

La sfida tra Lazio e Sassuolo è quella che ha visto più gol in Serie A considerando le partite con i neroverdi in campo: 58 reti in 17 precedenti, una media 3.4 a partita.

Dopo aver vinto quattro delle prime cinque partite casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (1P), la Lazio ha ottenuto un solo successo nelle ultime tre (1N, 1P), in particolare nella più recente, disputata il 24 gennaio 2021.

La Lazio ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A (2V) inclusa la più recente; la squadra biancoceleste non rimane senza punti per due gare di fila in Serie A dallo scorso novembre, quando perse contro Juventus e Napoli.

Il Sassuolo è imbattuto da 10 partite di Serie A contro avversarie con più punti in classifica a inizio giornata (6V, 4N) e in queste gare ha segnato una media di 2.3 reti a incontro.

Il Sassuolo è una delle sole tre squadre, con Real Madrid e Liverpool, ad avere due giocatori con almeno 13 gol segnati in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Nessuna squadra ha registrato più attacchi verticali della Lazio nel 2022 in Serie A (25, come la Roma - Sassuolo subito dietro a 22); in tutta la prima parte di stagione i biancocelesti ne avevano effettuato appena uno in più (26, ma in 19 gare rispetto alle 11 giocate nel girone di ritorno).

Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questo campionato: 17 (otto reti, nove assist) - il giocatore della Lazio potrebbe stabilire il record personale di partecipazioni attive da quando milita in Serie A (17 anche nel torneo 2020/21).

Felipe Anderson è l’unico giocatore della Lazio sempre presente nelle 30 partite giocate dai biancocelesti in questo campionato; contro il Sassuolo ha fornito quattro assist nel massimo campionato e ha fatto meglio solamente contro la Sampdoria (cinque).

Tra i giocatori in doppia cifra di gol in questo campionato solo Dusan Vlahovic (21 reti) è più giovane di Gianluca Scamacca (13 gol); il classe 1999 ha segnato in tutte le ultime tre partite e può diventare il terzo giocatore del Sassuolo in grado di andare in gol in quattro presenze consecutive di Serie A dopo Francesco Caputo (tre volte tra il 2020 e il 2021) e Gregorie Defrel (nel 2016).

