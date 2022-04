Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luiz Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

TORINO (3-5-2): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

Indisponibili: Djidji, Edera, Fares, Mandragora, Praet, Sanabria, Warming, Zaza

Dove vedere Lazio-Torino in tv e streaming

La sfida Lazio-Torino verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Lazio e Torino hanno pareggiato negli ultimi due incontri di Serie A e non impattano in tre gare di fila nel massimo torneo dal 1977; inoltre, dopo il pareggio nel match d’andata, potrebbero concludere in parità entrambi i match di uno stesso campionato per la prima volta dalla stagione 2007/08.

Nelle 17 sfide di Serie A giocate in casa della Lazio nell’era dei tre punti a vittoria, il Torino ha vinto una sola volta (3-1 l’11 dicembre 2017): nove pareggi e sette vittorie biancocelesti completano il quadro.

È da aprile 2021 che la Lazio, vittoriosa nelle ultime due giornate contro Sassuolo e Genoa, non riesce a ottenere tre vittorie di fila in Serie A (cinque successi in quel caso).

Nelle ultime 10 giornate di campionato il Torino ha vinto una sola volta (1-0 con la Salernitana), pareggiando in cinque partite (4P): in questo parziale i granata non hanno mai segnato più di un gol nel singolo match (l’ultima partita con almeno due reti risale addirittura al 15 gennaio contro la Sampdoria).

Questa è solo la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Torino subisce 30 o meno gol nelle prime 31 partite di un campionato di Serie A disputate (l’altra sono le 28 reti della stagione 2018/19).

La Lazio è la squadra che ha la miglior differenza reti nel girone di ritorno di questo campionato: 12, grazie ai 25 gol fatti (secondo miglior attacco dietro al Sassuolo, 28) e ai 13 subiti.

La Lazio è la squadra che ha collezionato più sequenze su azione con almeno 10 passaggi in questo campionato (538), più del doppio del Torino (240 finora); i granata, però, sono quelli che hanno concesso meno sequenze di questo tipo agli avversari finora (solo 100).

Il Torino è la vittima preferita in Serie A di Felipe Anderson: cinque reti ai granata in nove incontri, tra cui tre nelle ultime tre disputate nella Capitale.

Ciro Immobile – otto gol in 12 match di Serie A contro la sua ex squadra Torino – è a quota 24 reti in questo campionato: con un gol potrebbe diventare solo il terzo giocatore della storia della Serie A a segnare almeno 25 gol in almeno tre campionati distinti (il primo italiano, visto che gli altri due sono stati Gunnar Nordahl e Stefano Nyers).

Tra i portieri che hanno giocato almeno due partite in Serie A nel girone di ritorno, Etrit Berisha è quello che nel 2022 ha la percentuale di parate migliore (87.5%); per lui tre clean sheets in cinque presenze.

