Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Ad

Squalificati: Marusic

Serie A Le pagelle di Venezia-Sassuolo 1-4: che show 'la Trinità' dei neroverdi 06/03/2022 A 16:40

Indisponibili: Adekanye, Cataldi, Lazzari

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Fiordilino; Nani, Henry, Okereke. All. Zanetti

Squalificati: Aramu

Indisponibili: Busio, Cuisance, Ebuehi, Johnsen, Lezzerini

Dove vedere Lazio-Venezia in tv e streaming

La sfida Lazio-Venezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime quattro sfide contro il Venezia in Serie A (3V, 1N), vincendo le due più recenti; i biancocelesti non hanno mai ottenuto tre successi di fila contro i lagunari nel massimo torneo.

La Lazio non ha mai perso nelle 10 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (8V, 2N); tra le squadre attualmente nel torneo, soltanto contro l’Empoli i biancocelesti hanno disputato più match interni (12) senza mai registrare una sconfitta.

Nel 2022, solo la Real Sociedad (sei) ha mantenuto più volte la porta inviolata rispetto alla Lazio (cinque) nei maggiori cinque campionati europei.

La Lazio ha vinto soltanto due delle ultime sette partite casalinghe di campionato (3N, 2P), dopo che aveva registrato 17 successi nelle precedenti 19 gare interne di Serie A (2N).

A partire dal weekend del 27-28 novembre, il Venezia è la squadra che ha guadagnato meno punti in Serie A: 7 in 14 partite (1V, 4N, 9P). Nel periodo, solo Juventus (32), Inter (30) e Milan (28) hanno ottenuto più punti della Lazio in campionato (25: 7V, 4N, 4P).

Il Venezia ha vinto tre match fuori casa in questo campionato (3N, 7P); nella loro storia in Serie A, soltanto nel 1942/43, i lagunari hanno ottenuto più successi in trasferta (quattro) in una singola stagione.

Sfida tra la squadra che ha segnato più reti nell’ultima mezz’ora di gioco nel campionato in corso (Lazio 22) e la seconda formazione che ne ha subiti di più nello stesso intervallo temporale: Venezia (22), solo il Verona ha fatto peggio (23).

Ciro Immobile, oltre ad aver raggiunto Silvio Piola al 1° posto dei migliori marcatori della Lazio in Serie A (entrambi 143 gol), è diventato il 3° giocatore in tutta la storia della competizione a segnare almeno 20 reti in sei diverse stagioni, dopo Gunnar Nordahl e Giuseppe Meazza (entrambi sette).

Ciro Immobile ha segnato 43 reti in 46 sfide contro squadre neopromosse in Serie A; a partire dal 2000, soltanto Alberto Gilardino (47) ha realizzato più gol contro queste avversarie nel massimo campionato.

Cinque degli ultimi sei gol del Venezia in campionato sono arrivati di testa, tre dei quali sono stati realizzati da Thomas Henry. Il classe ’94 (autore di sei reti finora in Serie A) potrebbe segnare per la prima volta in due match di fila nel torneo.

Fantacalcio: i consigli per la 29a giornata di Serie A

Serie A Piovono rigori, ma il Sassuolo fa poker a Venezia: 4-1 06/03/2022 A 13:19