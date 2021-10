Salernitana-Napoli, match valido per l'11a giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 0-1 . Decisivo un gol di Zielinski nella ripresa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle della Salernitana

Serie A Pathos e rossi, il derby è del Napoli: 1-0 alla Salernitana 3 ORE FA

Vid BELEC 5 – Non esattamente un gran riflesso sul gol di Zielinski.

Nadir ZORTEA 6 – Match intelligenze, senza lampi ma nemmeno sbavature.

Norbert GYOMBER 6 – Insieme a Strandberg mette su una buona difesa, senza particolari sofferenze né su Mertens né su Petagna.

Stefan STRANDBERG 6 – Vedi sopra.

Luca RANIERI 6,5 – Uno dei migliori della Salernitana, che tiene molto bene su Politano e si muove bene anche in fase di possesso. Dall’88’ Milan DJURIC – sv.

Andrea SCHIAVONE 6 – Gioca solido, preciso, senza strafare ma mettendo in campo attenzione e decisione. Dall’88’ Riccardo GAGLIOLO – sv.

Francesco DI TACCHIO 6,5 – Al di là del risultato, la sua partita è ampiamente positiva: nel primo tempo in particolare, dove si prende anche i rischi giusti e le responsabilità per la giocata.

Grigoris KASTANOS 5 – Aveva giocato per 65 minuti una partita molto positiva, ma il tackle sulla caviglia di Anguissa è un eccesso di foga che complica ancor di più la partita della Salernitana.

Franck RIBERY 6,5 – Un primo tempo in cui bastano un paio di tocchi per capire la differente caratura. Cala a metà della ripresa, ma poi nel finale si riaccende mettendo lì un pallone che alla fine costa il rosso a Koulibaly

Cedric GONDO 6 – Prova a farsi vedere, ci mette il fisico, ma non è mai pericoloso. La generosità però c’è tutta. Dal 64’ Nwanko SIMY 6,5 – Impatto positivo. Fisicità e profondità al reparto, con un paio di scatti crea più di un fastidio ai centrali.

Federico BONAZZOLI 6 – Come Gondo non gioca una partita di per sé insufficiente, anche se dalle parti di Ospina non fa mai male. Dal 71’ Joel OBI 6 – Venti minuti onesti.

All. Stefano COLANTUONO 6 – Come si evince dai voti, alla fine nessuno della Salernitana esce insufficiente. La prestazione di squadra c’è stata, il sacrificio pure, l’attenzione anche. La partita è stata preparata bene e tutto quello che vi va di aggiungere. Certo, uscirne con zero punti, oltre a far male al neotecnico, fa riflettere: può fare più di così questa squadra?

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 – Praticamente mai chiamato in causa.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Ha il colpo di genio sulla punizione al limite di Ribery: si stacca ed è lì di testa a salvare Ospina.

Amir RRAHMANI 5,5 – Leggerezza nel rosso a Koulibaly: non va a chiudere tempestivamente su Ribery, che poi lo infila con un grande passaggio.

Kalidou KOULIBALY 5 – A lungo è di fatto spettatore della partita; ma d’improvviso è costretto ad aggrapparsi alla maglia di Simy, che probabilmente però non solo in porta non ci sarebbe arrivato, ma forse nemmeno l’avrebbe agganciata.

Mario RUI 6 – Generoso nel farsi vedere, tutto sommato preciso in fase di copertura.

Andre-Frank Zambo ANGUISSA 6,5 – Lì in mezzo al campo ormai è una certezza di questo Napoli: quantità, letture, coperture.

Fabian RUIZ 6 – Meno brillante del solito, paga anche lui un primo tempo in cui il Napoli fatica a trovare spazi. Esce alla distanza, ma non è il solito pomeriggio ad ‘alto livello’ delle ultime settimane.

Piotr ZIELINSKI 7 – Tra i più pericolosi anche in un primo tempo complicato, è il match winner che regala l’ennesima vittoria pesante di questo Napoli che sa anche essere tosto, solido e concreto. Dal 95’ Alessandro ZANOLI – sv.

Matteo POLITANO 6 – Mette su un bel duello con Ranieri, ma fa fatica a uscirne vincitore. Si sono viste sue serate più brillanti.

Dries MERTENS 5,5 – Nella settimana in cui comunica al mondo la bella notizia – ‘Baby Ciro’ in arrivo – non riesce a incidere nel suo ritorno da ‘9’ che l’ha fatto grande a Napoli. Dal 60’ Andrea PETAGNA 6,5 – Lui sì che entra con il piede giusto: in un amen diventa quel riferimento offensivo che il Napoli non era riuscito a trovare nella precedente ora, lavorando tantissimo per la squadra.

Hirving LOZANO 5,5 – Non incide stasera, giocando un match sotto tono e un po’ troppo nascosto dall’intensità messa in campo dalla Salernitana. Dal 60’ Eljif ELMAS 6,5 – Approccio giusto alla partita, per altro poco dopo il Napoli la sblocca da un’azione partita proprio da lui. Porta intensità e visione.

All. Luciano SPALLETTI 6,5 – E’ un pomeriggio di invenzioni e fatiche, perché senza Osimhen c’è da cambiare qualcosa. Ecco, quel ‘qualcosa’, il suo Napoli, fa a lungo fatica a trovarlo a Salerno, poi però dalla panchina pesca i due cambi giusti e in un amen la sua squadra la sblocca. Dieci vinte su undici. Meglio di così è impossibile per una partita che lancia un segnale chiaro e definitivo alla Serie A.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Salernitana-Napoli, le ufficiali: Mertens dal 1', panchina per Insigne 3 ORE FA