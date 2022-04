Sampdoria-Genoa , match valido per la 35a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Abdelhamid Sabiri al 96'. La gara è stata arbitrata da Fabio Maresca della sezione di Napoli ed è stata caratterizzata anche dal rigore calciato al 96' dal genoano Domenico Criscito e parato dal sampdoriano Emil Audero. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle della Sampdoria

Serie A Il derby alla Samp con Sabiri e Audero: 1-0, Genoa a un passo dalla B 4 ORE FA

Emil AUDERO 7,5: parare un rigore al minuto 96' - sull'1-0 a favore - alla bandiera genoana Mimmo Criscito al 96' di un derby-salvezza, quasi condannando il Grifone alla B dev'essere, per un calciatore sampdoriano, un vero e proprio sogno.

Bartosz BERESZYNSKI 6: ordinaria amministrazione lungo l'out di destra, in cui svolge il suo compito "pancia a terra".

Alex FERRARI 5,5: rischia davvero grosso su quel tocco col braccio in pieno recupero nel contrasto col destro.

Omar COLLEY 6,5: statuario, il centrale gambiano. Che non perde un colpo.

Tommaso AUGELLO 7: un (contro)cross che vale molto, il suo, al 25' per Sabiri-

Stefano SENSI 6,5: aperture e cross a tutto spiano. Il prestito dall'Inter mette a disposizione tanta qualità tra la fascia destra e la zona nevralgica blucerchiata.

Dal 68' Ronaldo Vieira 6: dà il giusto apporto di fisicità alla metà campo di Giampaolo.

Albin EKDAL 7: per tutto il secondo tempo si ripromette di uscire dal campo per via della fascite plantare che lo attanaglia. Lo svedese, alla fine, completerà la partite rispondendo sempre "presente" a tutte le esigenze di Giampaolo. Guerriero.

Morten THORSBY 7: solito jolly tuttofare della metà campo blucerchiata, in grado di recuperare anche il pallone più sporco per poi trasformarlo in giocabile.

Antonio CANDREVA 6,5: moto perpetuo lungo l'out di sinistra, che percorre con il solito apporto di assist precisi.

Dall'83' Andrea Conti: sv.

Abdelhamid SABIRI 7,5: oltre al gol decisivo, realizzato in spaccata al 25', tiene sotto scacco l'intera difesa genoana per tutto il tempo in cui resta in campo. All'88' l'ex Ascoli esce di scena con tanto di standing ovation.

Dall'88' Fabio Quagliarella: sv.

Abdelhamid Sabiri esulta dopo aver segnato il gol dell'1-0 nel derby Sampdoria-Genoa Credit Foto Getty Images

Francesco CAPUTO 6: si spende molto per la causa là davanti, ben consapevole che si sarebbe trattata di un preserata molto "operaio", tra pressing e sportellate.

Mister Marco GIAMPAOLO 7: quinto derby di Genova vinto consecutivamente. Fa bene a impostare una squadra in maniera compatta, chiudendo ogni spazio.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6,5: incolpevole sul gol, salva un'incornata di Sabiri nel primo tempo e mette i sigilli alla porta genoana ogni violta che può.

Morten FRENDRUP 6: sempre positivo nel suo rendimento, anche se un po' meno impattante rispetto alla sfida al Cagliari.

Leo Skiri ØSTIGÅRD 6: mette il fisico laddove conta e si rende protagonista di qualche apprezzabile sortita offensiva.

Mattia BANI 5,5: talvolta colto impreparato da Sabiri e compagni.

Johan VASQUEZ 5,5: qualche buon disimpegno ma marcature ballerine. Il messicano viene sostituito all'intervallo.

Dal 46' Domenico Criscito 5,5: entra con grinta, per trascinare i suoi. Finisce per fallire l'occasione dell'anno, interrompendo - nella maniera più dolorosa possibile - la serie di 8 realizzazioni consecutive dagli undici metri.

Sampdoria-Genoa, Serie A 2021-2022: Domenico Criscito (Genoa) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Stefano STURARO 6: inizia bene tra grinta, palloni recuperati e ottimi traversoni, ma i guai muscolari patiti in fase di riscaldamento, lo costringono a dare forfait già al 38'.

Dal 38' Manolo Portanova 5,5: bene nel dinamismo, un po' meno in fase di inventiva.

Milan BADELJ 4,5: eroe della sfida al Cagliari, non ne imbrocca una nella stracittadina. Si lascia continuamente sfuggire Sabiri (anche sul gol) e le sue conclusioni dalla distanza sono da campetto polveroso dell'oratorio.

Caleb EKUBAN 5: abulico sottoporta, come troppo spesso glia capita.

Dal 56' Albert Gudmundsson 6: si mette a disposizione su tutti i fronti dell'attacco genoano.

Nadiem AMIRI 6: la classe c'è e pure tanta, ma l'ex Bayer Leverkusen dovrebbe, ogni tanto, essere più concreto negli ultimi 16 metri di campo...

Dal 56' Filippo Melegoni 5,5: fatica ad entrare propriamente in partita.

Pablo Galdames 6: piede calcdo nei calci piazzati. Specie dalla bandierina.

Dal 74' Kelvin Yeboah 6: grintoso nel buttarsi su ogni pallone. Ma il tempo, ormai, cominciava decisamente a rallentare.

Mattia DESTRO 6,5: conquista un rigore senza darsi mai per vinto. Esempio.

Mister Alexander BLESSIN 6: altra gara "speculativa". Un atteggiamento che talvolta premia e talvolta No.

Fantacalcio: i consigli per la 35a giornata di Serie A

Serie A Il derby alla Samp con Sabiri e Audero: 1-0, Genoa a un passo dalla B 4 ORE FA