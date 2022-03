San Severino Marche è una piccola città nel cuore della regione Marche, famosa per la sua cultura, arte, il borgo e da oggi… per essere la città di Leo Messi.

Ebbene sì, il calciatore del Paris Saint Germain il prossimo 25 marzo sarà insignito dell'onorificenza.

Sono state condotte ricerche genealogiche di 7 anni sugli avi del campione argentino e sono stati trovati antenati tra Recanati e, appunto, San Severino.

“Il lavoro è partito dalla madre del goleador, Maria Celia Cuccittini. Ho scoperto che la trisnonna di Messi aveva lasciato il paese in provincia di Macerata nel 1889, diretta in Brasile. Cominciate le ricerche, mi sono reso conto del che il cognome Cuccittini, in Italia, non esisteva. Così ho avuto un’intuizione: forse era stato registrato erroneamente all’arrivo della famiglia nel nuovo continente. L’intuizione si è dimostrata corretta. Il nome originario della famiglia era, infatti, Coccettini e proveniva proprio da San Severino Marche”

Così spiega il giornalista e sociologo Fiorenzo Santini al "Corriere" che riporta che proprio la Pulce sarebbe stata invitata a San Severino, come conferma la sindaca Rosa Piermattei.

“L’abbiamo invitato a San Severino. Se non sarà possibile per lui arrivare qui, ci organizzeremo per andare noi a Parigi, e consegnare direttamente la cittadinanza al campione”.

