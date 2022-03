Fiorentina-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Dalla stagione 2013/14 in avanti la Fiorentina è rimasta imbattuta contro il Bologna in Serie A, grazie a nove vittorie e sei pareggi; quella rossoblù è l’unica squadra, tra quelle affrontate almeno sette volte nel periodo, contro cui i viola non hanno mai perso – inoltre i toscani hanno ottenuto più successi solo contro Udinese e Chievo (10).