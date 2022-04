Juventus-Inter: Simone Inzaghi bestia nera dei bianconeri, ma per lui è derby d'Italia rischiatutto

SERIE A - Il tecnico dell'Inter, che ai tempi della Lazio aveva più volte sgambettato i bianconeri, si appresta a vivere un derby d'Italia infuocato: una sconfitta, per i nerazzurri, potrebbe pesare tanto in ottica scudetto. Ecco perché allo Stadium serve una reazione forte per allontanare i fantasmi e per rimettere in carreggiata una squadra che da un po' di tempo sbanda paurosamente.