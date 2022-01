L'ad della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma. Tanti i punti toccati, a partire dall'ovvia importanza della gara: “E’ importantissima. La Roma è una grande squadra e ha un grande allenatore, ma non siamo venuti qui a regalare punti”.

Sulla rosa, Juve pronta solo tra 2 anni?

I programmi sono chiari. La qualificazione alla Champions è un obiettivo, come andare più avanti possibile in Champions. Avanti così, cercando di raggiungere gli obiettivi”.

Sul mercato

La rosa che abbiamo ha un 80% di giocatori che fanno parte di varie nazionali. La rosa è in costruzione: avanti così per vincere”.

Sul rinnovo di Dybala

Abbiamo detto che ci saremo rivisti con i giocatori a febbraio. Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e dimostrare di valere il valore che gli si dà. Vale per i giocatori e per i dirigenti”.

Allegri: "Inter la più forte, con le altre ce la giochiamo"

