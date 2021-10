Va all'Empoli il fondamentale scontro salvezza con la Salernitana. All'Arechi gli uomini di Andreazzoli passano con un rocambolesco 4-2 grazie soprattutto a un primo tempo spettacolare, nel quale nei primi 13 minuti arrivano ben tre gol che di fatto indirizzano in modo netto la partita. Apre le danze Pinamonti, protagonista di giornata, che trova poi al 40' su rigore anche la prima doppietta in Serie A; tra una rete e l'altra anche il gol di Cutrone e l'autorete di Strandberg. Impatto choc per Colantuono, che nell'intervallo trova almeno le parole giuste per ottenere dalla sua Salernitana una grande reazione, in grado di accorciare le distanze con Ranieri e l'autorete di ismajili. I toscani salgono a centro classifica con 12 punti, tristemente ultimi i campani a quota 4.

Il tabellino

SALERNITANA - EMPOLI 2-4

SALERNITANA (3-4-1-2) - Belec; Aya (46' Zortea), Strandberg, Jaroszynski; Kechrida (46' Obi), Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Simy (66' Djuric), Gondo (46' Bonazzoli). All.: Colantuono

EMPOLI (4-3-1-2) - Vicario; Stojanovic (46' Tonelli), Ismajili, Luperto, Marchizza; Haas, S. Ricci, Bandinelli (79' Zurkowski); Henderson (72' Stulac); Pinamonti (93' La Mantia), Cutrone (72' Bajrami). All.: Andreazzoli

ARBITRO: D. Doveri

GOL: 2' Pinamonti, 11' Cutrone, 13' Strandberg (OG), 45' Pinamonti, 47' Ranieri, 55' Ismajili (OG)

ASSIST: 2' Bandinelli, 11' Haas

AMMONITI: 33' Stojanovic, 53' Haas, 76' Ranieri, 86' Marchizza

NOTE: Recupero + 7

La cronaca in 6 momenti

2' - PIIIIINAMONTIIIII!!! SUBITO EMPOLI IN VANTAGGIO!!! Alla prima verticalizzazione colpiscono i toscani: Bandinelli trova tra le linee il taglio dell'ex Inter, che supera in uscita Belec!!

11' - CUTRONEEEEEE!!! CUTRONEEEEEEE!!! Haas pesca in verticale il taglio del centravanti, che sfila davanti ad Aya e batte Belec!! primo gol per lui con la maglia dei toscani!

13' - CLAMOROSO!!! TERZO GOL DELL'EMPOLI!!! AUTORETE DI STRANDBERG!!! Su azione di rimessa laterale Henderson mette dentro un pallone forte e teso che carambola addosso al difensore granata e si insacca!!

45' - PINAMONTI COL CUCCHIAIO!!! 4-0!!! Glaciale dal dischetto l'attaccante toscano, che batte Belec con lo scavetto: quarta rete per gli uomini di Andreazzoli!

47' - ORGOGLIO SALERNITANA!!! SEGNA RANIERI!!! Grande inizio dei granata, rientrati in campo con un altro spirito: Ribery dal limite dell'area trova il compagno con un grande passaggio no look, la conclusione è perfetta e supera Vicario. E' il primo gol per Ranieri in Serie A.

55' - GOOOOOOOLLLL!!! GOL DELLA SALERNITANA!!! AUTORETE DI iSMAJILI!! Inserimento perfetto di Kastanos in area di rigore. Il centrocampista coglie il palo interno, la palla sbatte su Ismajili che è sfortunato e mette la sfera nella sua porta. gara riaperta all'Arechi!

Fantacalcio

PROMOSSO - Pinamonti: E' la gara della definitiva consacrazione, questo Empoli ora è davvero roba sua. Letale a tu per tu con il portiere, glaciale dal dischetto: prima doppietta in Serie A e un +6 che fa godere chi ci ha creduto. Da oggi uno slot fisso in attacco potrebbe meritarselo facilmente.

BOCCIATO - Simy: nella passata stagione ha fatto sognare i fantallenatori, quest'anno è la parodia di se stesso. Lento, impalpabile e persino poco efficace sul gioco aereo, tra le poche specialità della casa. Anche i più nostalgici dopo la figuraccia di oggi dovrebbero perdere le speranze, salvo assoluta emergenza.

