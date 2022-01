Il calcio è strano, si sa, ma ciò che è successo oggi a Marassi ha davvero dell'incredibile. Dopo aver battuto soltanto la Sampdoria in tutto il girone d'andata gli uomini di Mazzarri, pur giocando peggio, riescono con grinta e tenacia a trovare la seconda vittoria stagionale, nuovamente contro i doriani. Match che si sblocca al 18' con una zampata da "9" vero di Manolo Gabbiadini, al suo sesto centro consecutivo in Campionato. La Samp continua a spingere anche nella seconda frazione ma viene ripresa al 55esimo dal tocco sottoporta di Deiola. Al 71', a sorpresa, è invece Pavoletti a ribaltare il risultato con una girata da centro area che consegna i tre punti ai ragazzi di Mazzarri.

In virtù di questo risultato gli uomini di D'Aversa restano a quota 20 punti in classifica, con 7 lunghezze di margine sulla zona retrocessione. Cagliari che sale invece a quota 13, scavalcando il Genoa.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari (dal 72' Ciervo), Yoshida (dal 51' Dragusin), Chabot, Murru; Bereszynski, Ekdal (dal 79' Yepes), Thorsby, Candreva; Caputo (dal 79' Torregrossa), Gabbiadini (dal 72' Quagliarella)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Carboni, Bellanova; Deiola (dal 74' Faragò), Marin, Grassi, Lykogiannis; Pavoletti (dall'80' Pereiro), Joao Pedro.

GOL - Gabbiadini (S), Deiola (C), Pavoletti (C)

ASSIST - Yoshida (S), Lykogiannis (C)

NOTE: AMMONITI - Lovato (C), Ekdal (S), Joao Pedro (C), Carboni (C)

ESPULSI - Candreva (S)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

18' GOOOOOL! SEMPRE LUI, SEMPRE GABBIADINI! 1-0! Cross dalla destra di Bereszynski, sponda illuminante di Yoshida che di petto imbuca centralmente per Gabbiadini, bravo a freddare Cragno da due passi con un mancino violentissimo sotto la traversa.

35' GABBIADINI, PALLA OUT! Il centravanti recupera un pallone sulla trequarti, si allarga sulla sinistra ed incrocia col mancino, non trovando la porta di un metro.

55' RETEEEEE! DEIOLAA! 1-1! Recupero di Marin sulla trequarti, imbucata sulla sinistra per Deiola, bravo ad incrociare con il destro e a ribadire in rete col mancino da due passi dopo la prima respinta di Audero.

71' GOOOL! PAVOLETTI! 1-2! Disimpegno errato di Ekdal, imbucata dal limite di Lykogiannis e girata da centro area dell'italiano, lasciato colpevolmente solo da Dragusin. Destro violento che non lascia scampo ad Audero.

84' JOAO PEDRO, SI DIVORA L'1-3! Altro recupero sulla trequarti di Marin, imbucata per il brasiliano, bravo ad entrare in area dalla destra ma poi troppo indeciso al momento del tiro. Destro all'incrocio intercettato coi pugni da Audero.

90+1' ESPULSO CANDREVA. Intervento violento a palla lontana ai danni di Carboni. Ingenuità dell'azzurro che salterà la sfida con il Napoli.

IL MIGLIORE

Manolo GABBIADINI - Momento d'oro per il centravanti doriano. Sigla il sesto gol consecutivo con una bolide da "9" vero e incanta per tutta la sfida con giocate da "10", imbucando per Caputo e per gli inserimenti dei centrocampisti. Ritrovato.

IL PEGGIORE

Julian CHABOT - Rischia nel primo tempo con un sanguinoso pallone perso sulla trequarti. Nella ripresa, con l'uscita di Yoshida, sbanda, tenendo colpevolmente in gioco Pavoletti nell'azione che decide la sfida. Bocciato.

