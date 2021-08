Minuto 22 - Di nuovo il Barcellona pericoloso: sovrapposizione e centro basso insidiosissimo di Jordi Alba che Alex Sandro, sul secondo palo, deve appoggiare in angolo.

Minuto 20 - GOL ANNULLATO AL BARCELLONA. Demir mette dentro a porta vuota dopo una respinta di Szczesny su Griezmann, ma il gioco viene fermato per un fuorigioco del francese. Si salva la Juve.

Minuto 19 - Anche Griezmann ci prova su calcio di punizione, ma il sinistro del francese è sballato: palla alta e larga.

Minuto 18 - Segnali di Juve all'Estadi Johan Cruijff. Prima chance reale da gol per i bianconeri.

Minuto 15 - OCCASIONE PER CRISTIANO RONALDO! Morata tocca in area per il portoghese, che da posizione defilata calcia col destro sul primo palo: Neto si rifugia in corner!

Minuto 13 - Fatica la Juventus a organizzare una reazione. Barcellona in controllo della partita e sempre in vantaggio per 1-0.

Minuto 11 - Il pubblico dello Johan Cruijff continua a intonare il nome di Lionel Messi.

Minuto 9 - PROVA DI NUOVO DEPAY! Punizione da sinistra calciata a giro direttamente verso la porta: palla alta di poco!

Minuto 7 - DEST! Rientra sul sinistro e spara con il piede meno buono: palla fuori sul primo palo!

Minuto 6 - Era partita benino la Juve, facendosi vedere dalle parti dell'area dell'ex Neto. Ma alla prima azione il Barcellona ha trovato immediatamente il vantaggio.

Minuto 3 - GOOOOL! 1-0 BARCELLONA! DEPAY! Il giovane Demir serve l'olandese, che trova un buco incredibile, si presenta davanti a Szczesny e lo batte col sinistro. Barcellona subito avanti!

Minuto 2 - Il direttore di gara è spagnolo: si tratta di Cesar Soto Grado.

Minuto 1 - Partiti! Inizia Barcellona-Juventus.

Ore 21.28 - Le due squadre entrano sul terreno di gioco!

Ore 21.22 - La giornata non è iniziata bene per i colori bianconeri: nella versione femminile del Trofeo Gamper, infatti, il Barcellona ha travolto la Juventus Women con un nettissimo 6-0.

Ore 21.16 - Il primo Barcellona senza Leo Messi, - Il primo Barcellona senza Leo Messi, che domani effettuerà le visite mediche con il PSG , si schiera con un modulo speculare e con un tridente formato da Braithwaite, Griezmann e Depay. La fascia di capitano passa sul braccio di Sergio Busquets.

Ore 21.12 - Juventus in campo con il 4-3-3 e con l'esordio stagionale di pezzi grossi come Cristiano Ronaldo e Morata. A completare il tridente, stando a quanto comunicato dal club bianconero, dovrebbe essere Cuadrado, con Bernardeschi nella posizione di mezzala. Ramsey, invece, giostrerà nuovamente da regista davanti alla difesa.

Ore 21.09 - Le formazioni ufficiali di Barcellona-Juventus:

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Demir; Braithwaite, Griezmann, Depay. All. Koeman

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Cuadrado, Morata, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Ore 21.01 - Amici di Eurosport, un saluto da Stefano Silvestri e benvenuti alla diretta di BARCELLONA-JUVENTUS, match valido per il Trofeo Gamper maschile. Si gioca non al Camp Nou ma allo stadio Johan Cruijff, impianto in cui disputano le proprie partite casalinghe la squadra B e quella femminile del club catalano. Il calcio d'inizio è in programma alle 21.30!

