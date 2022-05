Per il Milan è arrivato il giorno del bagno di folla con i tifosi per le vie di Milano. I rossoneri, che grazie al successo per 3-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium hanno conquistato il 19esimo scudetto della loro storia, saluteranno i tifosi a bordo di due bus scoperti che partiranno da Casa Milan e arriveranno in piazza Duomo dopo avere attraversato alcune vie del centro. A scortare Stefano Pioli e i giocatori ci sarà un'impressionante marea di persone che si sono radunate davanti a Casa Milan già a partire dalle 17. I bus scoperti sono partiti dalla sede di via Aldo Rossi poco dopo le 18.30.

