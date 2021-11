Claudio Lotito è intervenuto alla presentazione del tour dello Stadio Olimpico di Roma, soffermandosi su molteplici temi iniziando dall'infortunio accorso alla punta Ciro Immobile in Nazionale: "Purtroppo è accaduto, lo staff della federazione ha ritenuto che non potesse giocare ed è tornato indietro. Ho notato che queste situazioni succedono sempre ai calciatori della Lazio. Noi solitamente abbiamo pochissimi infortuni perché siamo in grado di prevenire. Se fosse stato male prima, non sarebbe partito: con la Salernitana ha giocato 90′ e stava bene alla fine. Poi non so cosa possa essere successo la notte o il giorno dopo. Se attacco lo staff della nazionale? No, altrimenti l’avrei detto".

La risposta del dottor Ferretti

"Per quanto riguarda Immobile, il giocatore si è presentato riferendo un dolore al polpaccio che era insorto nella sua ultima gara. Come tutti gli altri giocatori arrivati in condizioni non perfette, c'è stato un giorno di attività di recupero in acqua e nessuno si è allenato e trascorse le 36 ore canoniche abbiamo sottoposto Ciro e altri giocatori a una risonanza magnetica. Quella di Immobile mostrava una sofferenza al soleo ed è stato ritenuto non recuperabile per le nostre partite, quindi è tornato in sede. Il fatto che non fossimo stati informati di questo evento può succedere nella concitazione del post-gara, ma questo non ha minimamente inciso sui nostri comportamenti. Nessun problema".

Lotito: "Sarri può aprire un ciclo, Superlega: calcio va ripensato"

Il Presidente della Lazio ha poi continuato il suo pensiero riguardante la Superlega: "Dico soltanto che bisogna ripensare il sistema calcistico sulla base di nuove esigenze mediatiche, commerciali e fisiche. I ritmi sono totalmente cambiati, gli atleti spendono molto dal punto di vista dello stress fisico e mentale. Sono temi che affronteremo nelle sedi istituzionali preposte, sono sempre disponibile a trovare soluzioni che aiutino i club ad avere maggiori introiti e maggiore visibilità, rispettando al tempo stesso le esigenze degli atleti".

L'ultima battuta l'ha poi riservata a Simone Inzaghi, ex tecnico della Lazio ora all'Inter: "Già ho tanti problemi, non penso agli altri. Penso alle problematiche del mio club, ritengo che ci siano tutte le condizioni per fare molto bene. Sarri? Se l'ho scelto è perché lo ritengo capace di aprire un ciclo, lo ritengo un maestro di calcio. Il suo è un calcio che può dare frutti a medio-lungo termine. Lo riscontrano tutti. Il nostro centro è il più grande d’Italia, forse uno dei maggiormente apprezzati, che consente di poter fare un calcio all’insegna dei valori dello sport. Ma soprattutto la possibilità di poter far esprimere i giocatori in un ambiente familiare, ci tengo a sottolinearlo, e valorizzarli".

