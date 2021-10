Lettera di diffida del presidente della Lazio Claudio Lotito al numero 1 della Federcalcio Gabriele Gravina, a quello della Lega Paolo Dal Pino, e a tutti i componenti del Consiglio della Federcalcio per chiedere l’immediato reintegro nell’organismo. Nella lettera Lotito invita "alla presa d’atto della decisione del Collegio di garanzia presso il Coni" che cassa le sanzioni emesse nei suoi confronti dalla Corte federale di appello. "Questa vale quale formale costituzione in mora per tutti danni".

Giovedì scorso il presidente della Lazio si era presentato nella sede della Figc. Pensava di poter partecipare al Consiglio in virtù della decisione del Collegio di garanzia di chiedere alla Corte federale d’appello di "rivalutare" la sanzione sul caso tamponi (i 12 mesi della condanna in secondo grado), ma il presidente federale Gabriele Gravina lo aveva fermato perché nella decisione del Collegio di garanzia non c’era la cancellazione della precedente sentenza ma l’invito sostanzialmente a rivalutare il caso e la relativa scelta sanzionatoria. Pensava di poter partecipare al Consiglio in virtù della decisione del Collegio di garanzia di chiedere alla Corte federale d’appello di "rivalutare" la sanzione sul caso tamponi (i 12 mesi della condanna in secondo grado),ma l’invito sostanzialmente a rivalutare il caso e la relativa scelta sanzionatoria.

Le replica della Fonti interne della Figc

"Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata. Al punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport c’è scritto chiaramente che l’aver schierato un calciatore positivo in campo e uno un panchina rappresenta una negligenza e una responsabilità molto gravi. Le regole valgono per tutti e si devono rispettare; non c’è alcun personalismo, al contrario è lo stesso Lotito a personalizzare per distogliere l’attenzione dalle sue responsabilità".

