Claudio Lotito a 360° a margine del Premio Colalucci ai microfoni di Ansa. Il presidente della Lazio parte a 360° a margine del Premio Colalucci ai microfoni di Ansa. Il presidente della Lazio parte dall'inchiesta Juventus

"Oggi tutti parlano male della Juventus, ma è una è una di quelle società che ha contribuito al sostentamento del nostro mondo. In tanti si sono abbeverati da lì, e non può essere ogni male del calcio italiano. Poi non entro nel merito dei fatti, quello spetta ai magistrati". Agnelli? L'ho visto in Senato e l'ho abbracciato. Mi ha dato un'impressione non giusta dal punto di vista umano".

Sul calcio italiano

"Per la seconda volta siamo fuori dai mondiali, alcune persone dovrebbero farsi domande e darsi delle risposte. Non penso dipenda dalla Serie A, che mette a disposizione i calciatori. Se la gestione in nazionale non produce i risultati, la responsabilità è di chi li gestisce in quel momento".

Sul rinnovo di Milinkovic

"Dal punto di vista tecnico la Lazio ha interesse nel rinnovarlo perché è un grande giocatore, un calciatore sul quale la società punta".

